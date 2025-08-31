不想開學！電影揭老師沒教的幸福課 限制級挑戰感官刺激

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕台中唯一藝術電影院「中山73影視藝文空間」呼應教師節，9月電影焦點主題登場的是「老師沒教的幸福課」，精選3部跟生命教育息息相關的好電影，包括國片《BIG》、《夜校女生》及日片《巡演轉學生》。

《怪奇艾瑪》曾入選塔林黑夜影展。（海鵬提供）

金馬名導魏德聖執導改編真實故事的國片《BIG》，透過不同階層家庭在兒童癌症病房裡相遇，從衝突走向相惜的動人過程，傳達生命與希望力量的課題，獲選本月「嚴選」推薦電影。日片《巡演轉學生》描述屢次轉學的神秘轉學生，遇上拒絕上課的學霸，兩人擦出的火花。國片《夜校女生》則講述北一女夜間部和日間部的兩名女生，愛上同一個男孩，在友情、初戀與自我認同的掙扎中成長。為了帶領影迷深入剖析《夜校女生》的秘密，台中市影視發展基金會邀請導演莊景燊於9月6日（六）下午現身中山73舉辦免費主題講座。

請繼續往下閱讀...

《夜校女生》是莊景燊最新代表作，獲選韓國釜山影展。（海鵬提供）

《夜校女生》講述北一女夜間部和日間部的兩名女生，愛上同一個男孩。（海鵬提供）

9月也是放下夏日的躁動喧囂，探索幽微情感的好時機。「中山73」九月份另一焦點主題「限制級男女」選映曾轟動全球電檢制度的情色經典《艾曼紐1974》以及最新版的《艾曼紐2024》。前者劇情描述法國外交官之妻艾曼紐在泰國展開性體驗之旅，曾引領軟調色情片風騷多年，在台灣禁演50年，終在去年首登上大銀幕，堪稱歷久彌新的女性情慾探索經典。後者《艾曼紐2024》則由威尼斯金獅獎《正發生》導演奧黛麗迪萬所執導，《燃燒女子的畫像》女星諾耶米梅蘭特擔任女主角，劇情移至香港，描述艾曼紐巡視豪華酒店，陷入性愛歷險，揭開華麗外表下的慾望暗流。

《艾曼紐2024》由《燃燒女子的畫像》女星諾耶米梅蘭特演出。（海鵬提供）

《艾曼紐1974》絲薇亞克莉絲戴清純臉龐火辣身材。（海鵬提供）

「中山73」九月份的首輪藝術強片推出華麗陣容，首推賣座紀錄電影《看不見的國家》，以外國導演視角、記錄臺灣歷史上面對的民主與認同挑戰，觀點犀利、直擊人心。義大利心靈療癒電影《十分鐘新鮮事》描繪一名失婚女作家，在心理醫師建議下，每週用十分鐘挑戰自己沒做過的事，意外開啟全新人生視角。而由金馬名導張吉安所執導的新片《搖籃凡世》，劇情聚焦穆斯林國度的棄嬰議題，並為大馬邊緣女性發聲，榮獲瑞士弗里堡國際影節青年評審團大獎。

金馬名導張吉安新片《搖籃凡世》聚焦穆斯林國度的棄嬰議題。（海鵬提供）

日片《巡演轉學生》描述神秘轉學生，遇上拒絕上課的學霸。（海鵬提供）

心靈療癒電影《十分鐘新鮮事》將開啟全新人生視角。（海鵬提供）

中國超人氣動畫《熊出沒．伴我「熊芯」》全球票房已熱賣60億台幣。（海鵬提供）

「中山73」最廣受親子觀眾喜愛的「WOW！動畫」單元，9月將映演兩部冒險動畫：來自美國的《怪奇艾瑪》曾入選塔林黑夜影展，敘述有天地球人類變成少數異類，該如何翻轉生存價值迎接新生活？電影集合冒險、親情、友情等元素熱鬧有趣。《熊出沒．伴我「熊芯」》則為中國超人氣動畫 IP「熊出沒」的最新電影版，也是該系列首登台灣戲院的動畫電影，溫馨感人又科技感十足的冒險故事，全球票房已熱賣60億台幣。更多節目資訊與精采活動，請上「中山73」官方網站。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法