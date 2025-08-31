F.I.R合體有譜？Lara助陣阿沁舞台喊：我很期待

〔記者傅茗渝／台北報導〕創作才子阿沁《記得愛2.0》世界巡演上海站盛大登場，他一口氣帶來超過24首跨世代經典曲目，包括《遺失的美好》、《Lydia》、《我們的愛》等，現場瞬間點燃全場青春回憶，萬人齊聲大合唱，氣氛熱烈沸騰。

阿沁《記得愛2.0》世界巡演盛大登場。（紅心字會提供）

嘉賓陣容星光熠熠，Lara梁心頤、宋羽葤、羅楊雲子、人氣男團Saturnday與創作人鄭智鴻，組成專屬「愛的小夥伴」輪番登台，驚喜火花不斷。Lara與阿沁合唱全新改版《月牙灣》，默契滿分，她坦言：「一開始有壓力，但後來告訴自己不要為了改而改，就把它唱成自己的歌。」

阿沁上海開唱與Lara梁心頤合影。（紅心字會提供）

而羅楊雲子與阿沁攜手詮釋《Lydia》再度勾起淚點，宋羽葤則與他甜蜜對唱《需要你的愛》。Saturnday三位成員小潘、立杰、凱杰接力與阿沁飆唱《我們的愛》、《Revolution》，更加碼獻唱最新單曲《Last Dance》，粉絲直呼「賺到了！」。鄭智鴻壓軸登場，與阿沁攜手演繹《我很好騙》，兩位實力派唱將的爆發力征服全場。

阿沁上海開唱，好友人氣男團Saturnday小潘、立杰、凱杰、宋羽葤、羅楊雲子、鄭智鴻組成專屬阿沁的「愛的小夥伴」，為他應援。（紅心字會提供）

在粉絲不斷安可與「F.I.R合體」呼喊聲中，阿沁動情回顧：「從2003年創作第一首《遺失的美好》到現在20多年，始終秉持初心，用音樂紀錄感動的瞬間。」Lara也提到，得知陳建寧與詹雯婷6年官司圓滿落幕，自己身為F.I.R粉絲，「當然很期待他們合體！」

