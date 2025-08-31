晴時多雲

娛樂 日韓

防彈Jimin爆熱戀宋多恩！韓媒曝內幕：圈內也認證

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團「BTS」防彈少年團的Jimin與網紅宋多恩緋聞傳了多年，宋多恩日前終於不忍了，發布Jimin現身住家電梯的私密影片，引來軒然大波。韓國媒體今天（31）引述圈內人士說法，稱「兩人交往過是事實」，想必此篇報導又要掀起腥風血雨，讓死忠Army（粉絲名）氣噗噗了。

防彈Jimin、宋多恩緋聞傳了多年，讓粉絲很不爽。（翻攝自IG）防彈Jimin、宋多恩緋聞傳了多年，讓粉絲很不爽。（翻攝自IG）

韓媒《Moneytoday》報導，Jimin在當兵之前曾經與宋多恩短暫交往過，不過已經分手，且宋多恩在網路上發布的影片，確實是在交往期間拍攝。

一位熟悉演藝圈的相關人士也透露，兩人只是短暫交往，宋多恩在社群上發的影像也都是以前拍攝的。

宋多恩暗指是Jimin先追求他，讓粉絲又生氣了。（翻攝自IG）宋多恩暗指是Jimin先追求他，讓粉絲又生氣了。（翻攝自IG）

另一人也表示，雖然不知道兩人何時交往，不過現在已經結束了，更反問：「Jimin不是2023年後就入伍了嗎？不知道為什麼宋多恩要定期上傳以前的照片、影片

宋多恩在2022年就被爆出與Jimin的戀情，她曾數度透過直播否認，不過她在今年6月的直播中意有所指，「你喜歡的偶像愛我，並不是我要被罵的理由，而且又不是我先勾引他的，如果我真的生氣起來，不知道還會公開什麼！」此話被視作對Jimin粉絲的喊話。

宋多恩在社群發布的影片中，清晰可見Jimin的臉，只是影片真偽只有當事人才知道。（翻攝自X）宋多恩在社群發布的影片中，清晰可見Jimin的臉，只是影片真偽只有當事人才知道。（翻攝自X）

不過宋多恩會崩潰也不是沒道理，因為自從她與Jimin傳緋聞之後，不停遭到失控Army（粉絲名）謾罵，甚至有人肉搜出她家地址、威脅其家人，讓宋多恩身心俱疲。談戀愛本來就是雙方的事，但另一當事人Jimin倒是自緋聞爆發至今，從未回應半句話，讓外界霧裡看花。

