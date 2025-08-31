「師奶殺手」拚場！許富凱最愛寶貝現身 杜忻恬挑戰天后沒在怕

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025澎湖追風音樂燈光節」，昨（30日）晚出現「師奶殺手」拚場，另外杜忻恬則是接連挑戰天后歌曲，信心十足！

許富凱壓軸演出，受到歌迷熱情歡迎。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

金曲歌王許富凱昨晚壓軸演出，一上台唱《棉照被》就邀請會唱的朋友跟他一起唱，仔細一看台下每一個「富凱」的燈牌，下方都有歌迷的名字，多追星幾次，他就能認得這些「最愛的寶貝」。

李子森（左）和杜忻恬合唱，歌迷直呼好聽。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

許富凱與陳孟賢、李子森都堪稱「師奶殺手」，各有支持的粉絲，人氣都不錯，李子森準備的曲目相當多元，除了經典的華語金曲《夢醒時分》，他還和杜忻恬同台合唱《稻香》、《甘有速配》等歌曲；杜忻恬則是接連挑戰天后蕭亞軒《浪漫來襲》跟阿密特的《好膽你就來》。

陳孟賢幽默逗笑歌迷。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

陳孟賢在台上大方唱名許富凱、李子森的粉絲，笑說：「我知道你們都愛他們，但現在是我的時段，你們要配合假一下！」逗笑歌迷，他以自己的新歌跍《落爬起》邀請現場觀眾跟著他「跍落（蹲下）、爬起（起立）」，氣氛熱鬧。

