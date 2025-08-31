晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

「師奶殺手」拚場！許富凱最愛寶貝現身 杜忻恬挑戰天后沒在怕

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025澎湖追風音樂燈光節」，昨（30日）晚出現「師奶殺手」拚場，另外杜忻恬則是接連挑戰天后歌曲，信心十足！

許富凱壓軸演出，受到歌迷熱情歡迎。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）許富凱壓軸演出，受到歌迷熱情歡迎。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

金曲歌王許富凱昨晚壓軸演出，一上台唱《棉照被》就邀請會唱的朋友跟他一起唱，仔細一看台下每一個「富凱」的燈牌，下方都有歌迷的名字，多追星幾次，他就能認得這些「最愛的寶貝」。

李子森（左）和杜忻恬合唱，歌迷直呼好聽。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）李子森（左）和杜忻恬合唱，歌迷直呼好聽。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

許富凱與陳孟賢、李子森都堪稱「師奶殺手」，各有支持的粉絲，人氣都不錯，李子森準備的曲目相當多元，除了經典的華語金曲《夢醒時分》，他還和杜忻恬同台合唱《稻香》、《甘有速配》等歌曲；杜忻恬則是接連挑戰天后蕭亞軒《浪漫來襲》跟阿密特的《好膽你就來》。

陳孟賢幽默逗笑歌迷。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）陳孟賢幽默逗笑歌迷。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

陳孟賢在台上大方唱名許富凱、李子森的粉絲，笑說：「我知道你們都愛他們，但現在是我的時段，你們要配合假一下！」逗笑歌迷，他以自己的新歌跍《落爬起》邀請現場觀眾跟著他「跍落（蹲下）、爬起（起立）」，氣氛熱鬧。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中