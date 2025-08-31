豪宅保全太帥爆紅 竟是天菜排長曾爆烏龍手淫事件

孟霆曾是精壯軍人，昔有「天菜排長」號稱。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕近日桃園市藝文特區某豪宅出現一名高顏值帥保全，被民眾遠拍放上Threads，本尊孟霆親上火線自介，透露自己目前是名健康體態管理教練，他也曾在演藝圈發展，多年前一度躍成鹹濕話題新聞主角。

孟霆曾是精壯軍人，當兵服役於陸軍儀隊，在新竹關西營區陸軍206旅擔任少尉排長，受封「天菜排長」，不料2020年初網路瘋傳一則某男子對著鏡子全裸手淫19秒影片，當時瘋傳孟霆就是片中主角。

桃園市藝文特區近日出現一名高顏值帥保全，被民眾遠拍下上傳到Threads引發討論。（翻攝自Threads）

他所屬經紀公司隨即發聲明，表示那不是孟霆：「提供影片中的人，跟孟霆身體上有痔位置不一樣。」並說網友流傳及上傳各平台影射，已造成孟霆困擾，甚至有平台收費，也嚴重影響孟霆本人形象。

近日孟霆爆紅，是因桃園市藝文特區某豪宅出現一名高顏值帥保全，被民眾遠拍放上Threads，他才出面自介留言：「哇～原來我被偷拍了！沒想到臨時代班也受到大家關注。既然曝光了，就自我介紹一下，我姓孟單名霆，已婚，是一位健康體態管理教練。」瞬間爆紅。

