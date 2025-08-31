晴時多雲

娛樂 音樂

八三夭慶功阿璞放閃豆花妹「天天都是情人節」 兩團員成傷兵

〔記者陳慧玲／高雄報導〕八三夭昨（30日）晚在高雄巨蛋順利完成全新「沒有翅膀的人」世界巡迴演唱會，事後開心慶功，沒想到團長小橘還有鼓手阿電都在演出中受傷，但都敬業完成表演。

八三夭完成高雄演唱會，阿電（左起）、霸天、阿璞、小橘、劉逼開心慶功。（KKLIVE、不搖就滾提供）八三夭完成高雄演唱會，阿電（左起）、霸天、阿璞、小橘、劉逼開心慶功。（KKLIVE、不搖就滾提供）

演出後八三夭接受媒體訪問，小橘「掰咖」進場，一問之下他在演出到《致青春》時不慎踩到舞台上機關，扭傷右腳，下台後立刻請護理站人員幫忙看看，他笑說：「工作人員想要推輪椅接我，我說：『不行 我是搖滾明星。』」相對於腳扭傷，小橘覺得開場從天而降更緊張，因為他有懼高症，彩排時就緊張到冒手汗，還一直追問有沒有保險，「我一上去覺得沒有保險說不過去吧，首次真的滿嚇的。」

八三夭阿電打鼓手指受傷流血，還染血衣服和褲子。（KKLIVE、不搖就滾提供）八三夭阿電打鼓手指受傷流血，還染血衣服和褲子。（KKLIVE、不搖就滾提供）

除了小橘，阿電也在演出中「濺血」，透露在《大逃殺》這首歌打鼓時太投入，左手無名指硬生生掉了一塊皮，當場血灑小鼓，直到下台才發現一件衣服、兩件褲子上都染血。阿電看到熱情歌迷很感動，但這次忍住眼淚，「我哭很醜！」

八三夭小橘演出中不慎扭傷腳。（KKLIVE、不搖就滾提供）八三夭小橘演出中不慎扭傷腳。（KKLIVE、不搖就滾提供）

八三夭高雄開唱前夕剛好是七夕情人節，因為要總彩排，主唱阿璞也沒辦法和女友「豆花妹」蔡黃汝一起過節，不過昨晚豆花妹還是親臨高雄巨蛋看演出，受訪時阿璞甜說：「如果是對的人，天天都是情人節！」大方放閃豆花妹就是他心中「對的人」。

完成高雄巨蛋演出，八三夭下週將到上海巡演，也確定會到新加坡、馬來西亞開唱。至於粉絲最關心的台北場，主辦單位KKLIVE透露仍在積極申請場地，阿璞更提到：「其實很想挑戰在棒球場，甚至是跨夜的演唱會。今年因為場地條件不符，沒能成行，但未來希望能找機會完成這個夢想。」

