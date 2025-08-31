晴時多雲

娛樂 最新消息

崔盛元急性白血病治癒又復發 積極抗癌曝現況

崔盛元罹患急性白血病後積極治療勇敢面對，昨曬出最新照片露出久違燦笑。（翻攝自崔盛元IG）崔盛元罹患急性白血病後積極治療勇敢面對，昨曬出最新照片露出久違燦笑。（翻攝自崔盛元IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕57歲電視主持人沈玉琳日前經書證實罹患白血球異常增生的白血病（Leukemia，俗稱血癌），不少名人也深受其病所苦，40歲韓星崔勝元10年前在人氣韓劇《請回答1988》飾演惠利弟弟「餘暉」打開知名度，隔年拍攝韓劇《魔女寶鑑》因身體不適，被診斷罹患急性白血病。

崔盛元罹白血病後積極治療勇敢面對，一度治癒並復出螢光幕，不料卻在2020年病情復發。韓媒報導，崔盛元為抗癌逐漸淡出演藝圈，近日曬出近況，並透露自己正在康復中。

 他曬出到清溪川走走照片，心情相當不錯。（翻攝自崔盛元IG）他曬出到清溪川走走照片，心情相當不錯。（翻攝自崔盛元IG）

30日崔盛元經IG曬出最新照片，是他一系列這2個月生活照片，有他踏出家門欣賞演出，也有到清溪川走走，更露出難得燦笑，崔盛元表示，他的身體正慢慢恢復，此刻也認真展開全新生活。

