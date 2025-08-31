晴時多雲

爆紅墨鏡女團KISS OF LIFE要來了！AAA第7波陣容曝光

KISS OF LIFE今年4月19日性感襲台，JULIE（左起）、BELLE、HANEUL、NATTY火辣表演讓全場粉絲快噴鼻血。（資料照，記者陳奕全攝）KISS OF LIFE今年4月19日性感襲台，JULIE（左起）、BELLE、HANEUL、NATTY火辣表演讓全場粉絲快噴鼻血。（資料照，記者陳奕全攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓年度盛會「2025 Asia Artist Awards（AAA）」12月6、7日在高雄國家體育場舉行，今年恰巧迎來10週年，主辦單位昨釋出第六波演出名單，確定由怪物新人MEOVV、人氣男團ATEEZ、九人組合CRAVITY，以及人氣新星TWS登場，今（31）日公布第七波陣容，新增KISS OF LIFE等共6組人氣團體加入。

AAA稍早公布第七波陣容，計有KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA等團體，明天9月1日將公布最後一波藝人名單。

南韓年度盛典AAA將於12月6日與7日，在高雄國家體育場舉行。（翻攝自IG）南韓年度盛典AAA將於12月6日與7日，在高雄國家體育場舉行。（翻攝自IG）

墨鏡女團KISS OF LIFE去年以《Sticky》走紅，今年以《Lips Hips Kiss》大受歡迎，4月19日曾性感襲台。


