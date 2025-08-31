金鍾國世紀婚禮將至！ 劉在錫12年前「烤魚承諾」被翻出

南韓人氣男星金鍾國下個月舉行婚禮。（資料照；記者王文麟攝）

〔記者胡御柔／台北報導〕南韓人氣男星金鍾國因綜藝《Running Man》走紅，日前正式宣布結婚喜訊，引發粉絲與觀眾熱議。今晚6點，SBS將播出加長版《Running Man》，完整呈現金鍾國在錄影現場親口向成員們報喜的珍貴片段。

消息曝光後，網友也翻出過往經典橋段。回顧2013年的一集，金鍾國曾送烤魚小菜給劉在錫，劉在錫當時打趣回應：「謝啦！等你結婚時，我要把這烤魚插在西裝口袋出席！」如今事隔12年，金鍾國真的要步入婚姻殿堂，粉絲也笑說期待劉在錫是否會履行「烤魚承諾」，以搞笑造型現身婚宴。

請繼續往下閱讀...

劉在錫曾開玩笑表示要把烤魚插在西裝口袋出席金鐘國婚禮。（翻攝網路）

此外，2020年播出的節目中Haha爆料：「他（金鍾國）說我會先在搜尋網站新聞看到他的結婚消息！」沒想到如今婚禮將至，這段對話也再度被翻出，引發討論。

金鍾國曾表示要讓haha透過新聞得知婚訊。（翻攝網路）

據悉，金鍾國在8月18日錄製《Running Man》時，於開場親自向成員們宣布喜訊。婚禮將於9月5日低調舉行，僅邀請家人和至親參加。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法