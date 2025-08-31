蕭淑慎嫩尪昔遭控性侵 七夕發長文懺悔認錯

蕭淑慎與小15歲老公梁軒安在2017年11月結婚。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕蕭淑慎小她15歲老公梁軒安去年接連遭多名女子指控性侵，她選擇力挺，29日適逢七夕情人節，梁軒安罕見寫下長文，對妻子誠摯告白，承認自己做錯事。

梁軒安29日透過臉書發分享七夕當天，蕭淑慎做飯給他吃的甜蜜故事，直呼：「有夠無敵好吃，味道就像日本道地一樣，真的很感動。」梁軒安也不禁思考，自己為什麼會選擇和蕭淑慎結婚。

請繼續往下閱讀...

對於去年無端捲入風暴，梁軒安表示：「因為一些事被人盯上，最主要自己的愚蠢和白目的行為，還有高調的做人處事，造成後續你們所看到的一些事件，一路走來有被誤會的，有無奈的、有開心的、有快樂的，這就是人生的體驗。」

梁軒安對於一連串事件相當自責，他說：「只是沒想過這麼愚蠢，犯了這種錯誤，到如今自己都還無法相信，怎麼可以這麼笨。」

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

