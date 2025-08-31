晴時多雲

搶到TWICE門票房價飆10倍 高雄市府出手了

TWICE確定在高雄世運連唱2天。（翻攝自X）TWICE確定在高雄世運連唱2天。（翻攝自X）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕周子瑜所屬南韓女團TWICE，11月22日首度站上高雄世運主場館開唱，這也是子瑜出道10年首次回家鄉，27日主辦單位宣布隔天23日確定加場，消息一出嗨翻粉絲。

TWICE出道10年不斷突破自我，今年啟動世界巡迴 《TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》其中一站選定港都高雄，將以破天荒360度舞台（360-Degree Staging）震撼登場，令大批歌迷非常期待。

然而主辦單位雖宣布加場，但演唱會門票一票難求，還有民眾雖搶到門票，接著還要搶訂開唱前一晚住房，不料一打開訂房網站大傻眼，有粉絲抱怨：「1晚房價幾乎翻了10倍。」消息一出，果然釣出一票粉絲在Threads發文抱怨。

有粉絲不滿說，從某訂房網顯示價格，原本平日一晚1134元，其他週六則是一晚2642元、4320元不等，但打開11月22日星期六演唱會房價竟高達1萬1600元，粉絲傻眼表示：「是在跟我開玩笑嗎？」

高雄市政府觀光局長高閔琳昨隨即在底下留言表示該飯店向觀光局備查房價為2人房6720元、4人房價9520元，觀光局派員稽查後發現確有超收情形，將依《發展觀光條例》處罰以保障消費權益。

TWICE憑朗朗上口的《TT》、《Likey》、《What is Love?》等夯曲嗨翻全球粉絲，同時也是首組登上日本Nissan競技場演出的海外女團，展現在全球市場超強號召力與影響力，全球歌迷無數。

