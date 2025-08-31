楊偉中過世7年 忌日逢七夕陳以真悼亡夫惹鼻酸

陳以真29日上山探望亡夫，2人過往鶼鰈情深，令人鼻酸。（翻攝自陳以真臉書、資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨前發言人楊偉中2018年8月底在庫克群島旅遊不幸因救愛女溺斃過世，遺孀、前主播陳以真每逢亡夫忌日都赴墓園憑弔。

29日適逢七夕，也是楊偉中忌日前一天，陳以真曬出上山掃墓照片，大批網友紅了眼眶；她低調曬掃墓照片，在發文沒有發聲只是貼上7顆愛心，照片中，陳以真帶了白色百合花和白色玫瑰的花束，獻給亡夫楊偉中。

網友難過回應「又到了懷念偉中的，實在有太多的問題想請教他，唉！如果他在，不知道有多好！」、「7年了，還是深深懷念好友，與天主同在的偉中」、「以真！辛苦了」、「祝福你們未來一切平安順遂」。

2018年8月30日，當年47歲的楊偉中和陳以真、女兒在庫克群島阿伊圖塔基島旅遊，他和女兒分別乘坐不同艘小舟泛舟，女兒不慎在深水區翻覆落水，他為救愛女跳入水中，被強勁水流捲入溺斃，女兒則成功獲救。

