娛樂 最新消息

士林「華榮市場口甜不辣」老闆猝逝 亮哲不捨淚崩

曹老闆的靈堂布置成平時攤位，笑容可掬對客人打招呼。（翻攝自臉書社團「靠北天母幫」）曹老闆的靈堂布置成平時攤位，笑容可掬對客人打招呼。（翻攝自臉書社團「靠北天母幫」）

〔記者林南谷／台北報導〕台北市士林區飄香40多年知名華榮市場口甜不辣，不幸傳出曹姓老闆過世消息，許多饕客不捨，曹老闆充滿活力招牌嗓聲「來坐喔」成絕響。

男星亮哲得知後透露過去也是常客，他嘆說：「老闆的聲音又在腦中響起。」亮哲提及高中時常和同學去士林陽明戲院看電影，散場後一定會到攤子吃一碗豬血湯，「中二的高中男生們會很調皮的模仿老闆沙啞性感的聲音，但是又很鼠辣（俗仔）的不敢太大聲，因為那個聲音感覺罵人很兇，我們都只能默默在旁邊中二。」

開始演戲時，亮哲透露曾把曹老闆說話特色加入角色。（翻攝自亮哲臉書）開始演戲時，亮哲透露曾把曹老闆說話特色加入角色。（翻攝自亮哲臉書）

後來開始演戲時，亮哲曾把老闆說話特色加入角色，成為演出一部分靈感來源；看到老闆過世，他忍不住眼眶泛紅，「老闆的聲音又在腦中響起，願您一路好走。」

27日有網友在地方社團PO出曹老闆的告別式照片，可以看到靈堂布置成平時的攤位，以及曹老闆生前笑容可掬對客人打招呼的照片，網友不禁鼻酸，貼文已有數萬人按讚。

北市消防局9日傍晚接獲報案，華聲街附近一處民宅有男子昏倒，救護人員到場時發現男子已失去呼吸心跳，雖緊急送醫急救，仍宣告不治。後續得知這位過世的男子是在華榮市場經營甜不辣攤位的曹老闆，「華榮市場口甜不辣」在地深耕數十載，頗有口碑，是不少在地人回憶中的好味道。曹老闆突然離開的消息曝光後，不少饕客都直呼不捨。

