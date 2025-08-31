蔡依林甜靠大咖男神！《長相思》檀健次狂飄粉紅泡泡互動曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕天后「Jolin」蔡依林推出新專輯，新歌《Pillow》話題不斷，不僅力邀泰國男神「Tor」擔任MV男主角，更驚喜找來新一代古裝男神檀健次，共同挑戰浪漫雙人舞。

蔡依林把頭靠在檀健次身上。（翻攝微博）

檀健次因古裝劇《長相思》分飾深情軍師「相柳」與灑脫公子「防風邶」而爆紅，事實上他能歌善舞，曾是男團成員，也推出個人專輯，人氣居高不下。

蔡依林與檀健次合跳新歌《Pillow》。（翻攝微博）

這次與Jolin共舞，檀健次展現專業舞功，Jolin最後還把頭靠在他肩上，互動親暱。Jolin發文談到：「謝謝最帥氣的健次，一起耍酷耍可愛！」檀健次也回應：「感謝Jolin姐的邀請，《Pillow》聽起來！」

i-dle的成員雨琦與蔡依林共舞。（翻攝微博）

此外，Jolin繼與南韓女團LE SSERAFIM進行舞蹈挑戰後，這次也與i-dle的成員雨琦合跳《Pillow》，同樣引發粉絲熱烈迴響。

