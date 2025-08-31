晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

蔡依林甜靠大咖男神！《長相思》檀健次狂飄粉紅泡泡互動曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕天后「Jolin」蔡依林推出新專輯，新歌《Pillow》話題不斷，不僅力邀泰國男神「Tor」擔任MV男主角，更驚喜找來新一代古裝男神檀健次，共同挑戰浪漫雙人舞。

蔡依林把頭靠在檀健次身上。（翻攝微博）蔡依林把頭靠在檀健次身上。（翻攝微博）

檀健次因古裝劇《長相思》分飾深情軍師「相柳」與灑脫公子「防風邶」而爆紅，事實上他能歌善舞，曾是男團成員，也推出個人專輯，人氣居高不下。

蔡依林與檀健次合跳新歌《Pillow》。（翻攝微博）蔡依林與檀健次合跳新歌《Pillow》。（翻攝微博）

這次與Jolin共舞，檀健次展現專業舞功，Jolin最後還把頭靠在他肩上，互動親暱。Jolin發文談到：「謝謝最帥氣的健次，一起耍酷耍可愛！」檀健次也回應：「感謝Jolin姐的邀請，《Pillow》聽起來！」

i-dle的成員雨琦與蔡依林共舞。（翻攝微博）i-dle的成員雨琦與蔡依林共舞。（翻攝微博）

此外，Jolin繼與南韓女團LE SSERAFIM進行舞蹈挑戰後，這次也與i-dle的成員雨琦合跳《Pillow》，同樣引發粉絲熱烈迴響。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中