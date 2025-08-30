蔡健雅唱一半！北流遭強風狂吹驚喊：不要吹我喉嚨

蔡健雅今晚參加「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后蔡健雅今晚參加「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」，她唱完《芬蘭距離》在台上招認，演出發現有冷氣的風不斷吹向她的喉嚨，無奈在台上找風口，更笑說：「不要吹我喉嚨，我盡可能不要破音。」逗樂台下粉絲。

蔡健雅延續先前演唱會LIVE演出形式，透過吉他和弦樂為主色調匠心翻玩，帶來《被馴服的象》、《Letting Go》、《墜落》、《讓浪漫作主》等多首歌曲。七夕情人節剛過，她幽默向單身族群喊話：「沒有情人沒關係，姐陪你，姐也是過來人！」還笑說自己太多悲慘的歌曲。

此外，蔡健雅也「暴雷」宣布好消息，提到正在籌備上一套巡演《我要給世界最悠長的吻》的演唱會DVD，是她出道25年來首次發行此類型的作品，「這次的音樂編曲型態和製作，我非常滿意和自豪，想好好把它記錄下來，分享給沒有機會參與的朋友們。」

