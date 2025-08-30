晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡健雅唱一半！北流遭強風狂吹驚喊：不要吹我喉嚨

蔡健雅今晚參加「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」。（記者胡舜翔攝）蔡健雅今晚參加「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后蔡健雅今晚參加JAM JAM ASIA亞洲音樂節，她唱完《芬蘭距離》在台上招認，演出發現有冷氣的風不斷吹向她的喉嚨，無奈在台上找風口，更笑說：「不要吹我喉嚨，我盡可能不要破音。」逗樂台下粉絲。

蔡健雅今晚參加「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」。（記者胡舜翔攝）蔡健雅今晚參加「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」。（記者胡舜翔攝）

蔡健雅延續先前演唱會LIVE演出形式，透過吉他和弦樂為主色調匠心翻玩，帶來《被馴服的象》、《Letting Go》、《墜落》、《讓浪漫作主》等多首歌曲。七夕情人節剛過，她幽默向單身族群喊話：「沒有情人沒關係，姐陪你，姐也是過來人！」還笑說自己太多悲慘的歌曲。

蔡健雅今晚參加「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」。（記者胡舜翔攝）蔡健雅今晚參加「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」。（記者胡舜翔攝）

此外，蔡健雅也「暴雷」宣布好消息，提到正在籌備上一套巡演《我要給世界最悠長的吻》的演唱會DVD，是她出道25年來首次發行此類型的作品，「這次的音樂編曲型態和製作，我非常滿意和自豪，想好好把它記錄下來，分享給沒有機會參與的朋友們。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中