娛樂 最新消息

八三夭忙高雄生日趴豆花妹七夕只能和媽媽過 情人節後愛相隨

阿璞熱力開唱，也預告八三夭接下來要推出新專輯。（KKLIVE、不搖就滾提供）阿璞熱力開唱，也預告八三夭接下來要推出新專輯。（KKLIVE、不搖就滾提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕八三夭迎接明（31日）「831」生日，今晚再次登上高雄巨蛋舉辦生日趴演唱會，一開場就首唱全新歌曲《最瘋狂的藝術家》，主唱阿璞喊話全場上萬歌迷：「一起開啟今年的生日趴！」

相隔兩年，八三夭再次站上高雄巨蛋開唱，今晚舉行「星展銀行 八三夭 2025 生日趴沒有翅膀的人世界巡迴演唱會 高雄首站」，除了晚上的演唱會，另外白天在演唱會周邊也打造八三夭嘉年華市集，邀請街頭藝人、小丑演出魔術，還有特色攤位進駐，讓歌迷一整天都開心。

八三夭重返高雄巨蛋舉辦全新演唱會，一開場就唱新歌。（KKLIVE、不搖就滾提供）八三夭重返高雄巨蛋舉辦全新演唱會，一開場就唱新歌。（KKLIVE、不搖就滾提供）

演唱會一開場，八三夭從約5層樓高的懸吊舞台空降，除演唱新歌，也獻唱《大逃殺》、《地下社會》等歌曲，阿璞稱歌迷是「小人物號領航員」，並說：「我們兩年沒有來高雄，很奇妙，台下居然有人坐著。」喊話全場歌迷站起來嗨。

昨是七夕情人節，但八三夭忙著先進駐高雄巨蛋總彩排，因此阿璞也沒時間陪女友「豆花妹」蔡黃汝過情人節，豆花妹還在社群透露：「帶媽媽吃飯的情人節。」不過今晚八三夭在高雄展開新巡演，最支持阿璞的豆花妹當然沒錯過，據悉已愛相隨坐在台下看演唱會。

今晚唱完《規則就是用來打破的》，現場噴起彩帶，阿璞笑說：「這麼早就噴彩帶，我們預算這麼高喔？」他也預告八三夭接下來要發新專輯，笑說：「看大家尖叫聲才知道多久才會發（專輯）。」結果全場歌迷都高聲尖叫。

