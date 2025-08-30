晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾劈腿變渣男！Hajime社長宣布結婚：竟有人敢嫁給我

Hajime社長的對象是圈外女性。（翻攝自YouTube）Hajime社長的對象是圈外女性。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本千萬網紅「Hajime社長」今天（30日）宣布結婚，對方是一般女性，對於妻子嫁給他，Hajime社長也自嘲：「竟然有人願意跟這樣的男人結婚。」

Hajime社長在2017年遭爆劈腿，受害者之一的大胃王網紅木下佑香在直播上痛哭，使得Hajime社長形象跌落谷底，當時他還拍攝影片謝罪，在網路上罵聲不斷。時隔8年，Hajime社長今天宣布登記結婚，他發表聲明表示：「對方並非從事媒體、演藝活動，而是一般人，連我都驚訝『竟然有人願意跟這樣的男人結婚啊…』。」由於對方是普通人，Hajime社長請大家尊重隱私，盼外界給予祝福。

Hajime社長秀出無名指的婚戒，宣布結婚。（翻攝自YouTube）Hajime社長秀出無名指的婚戒，宣布結婚。（翻攝自YouTube）

他在影片中曬出無名指上的婚戒，表示已經完成結婚登記，認為不結婚其實也是人生中的一種選擇，不過看到周遭的朋友或者一些大咖YouTuber都走入婚姻，Hajime社長五味雜陳，一方面覺得「結婚真好啊」，另一方面也有著「只剩下我沒結婚」的不安焦慮感。

如今找到了真命天女，Hajime社長不願透露太多訊息，不過強調對方是圈外人，希望大家不要肉搜，走在路上也不要偷拍，希望能夠好好保護妻子。他在影片中仍忍不住大讚老婆實在很可愛，分享結婚的關鍵是「我不想看到她跟別人結婚」，透露雙方比起交往的時間，認識的時間更長，彼此深聊很久，最後萌生想要跟她走下去的心情，更再度強調「我真的不想把她讓給別人。」

由於Hajime社長曾經因為劈腿事件被封為「大渣男」，他不諱言周遭親友都擔心他會外遇，強調已經做好覺悟，也與老婆好好聊過了，雙方都了解彼此是什麼樣的人，所以沒有問題的。Hajime社長也認為，與其嘴巴上說「不會外遇」、「我會一直喜歡你」這種好聽話，他會隨時跟老婆報備「人在哪、跟誰在一起」，以行動讓老婆放心。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中