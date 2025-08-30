曾劈腿變渣男！Hajime社長宣布結婚：竟有人敢嫁給我

Hajime社長的對象是圈外女性。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本千萬網紅「Hajime社長」今天（30日）宣布結婚，對方是一般女性，對於妻子嫁給他，Hajime社長也自嘲：「竟然有人願意跟這樣的男人結婚。」

Hajime社長在2017年遭爆劈腿，受害者之一的大胃王網紅木下佑香在直播上痛哭，使得Hajime社長形象跌落谷底，當時他還拍攝影片謝罪，在網路上罵聲不斷。時隔8年，Hajime社長今天宣布登記結婚，他發表聲明表示：「對方並非從事媒體、演藝活動，而是一般人，連我都驚訝『竟然有人願意跟這樣的男人結婚啊…』。」由於對方是普通人，Hajime社長請大家尊重隱私，盼外界給予祝福。

請繼續往下閱讀...

Hajime社長秀出無名指的婚戒，宣布結婚。（翻攝自YouTube）

他在影片中曬出無名指上的婚戒，表示已經完成結婚登記，認為不結婚其實也是人生中的一種選擇，不過看到周遭的朋友或者一些大咖YouTuber都走入婚姻，Hajime社長五味雜陳，一方面覺得「結婚真好啊」，另一方面也有著「只剩下我沒結婚」的不安焦慮感。

如今找到了真命天女，Hajime社長不願透露太多訊息，不過強調對方是圈外人，希望大家不要肉搜，走在路上也不要偷拍，希望能夠好好保護妻子。他在影片中仍忍不住大讚老婆實在很可愛，分享結婚的關鍵是「我不想看到她跟別人結婚」，透露雙方比起交往的時間，認識的時間更長，彼此深聊很久，最後萌生想要跟她走下去的心情，更再度強調，「我真的不想把她讓給別人。」

由於Hajime社長曾經因為劈腿事件被封為「大渣男」，他不諱言周遭親友都擔心他會外遇，強調已經做好覺悟，也與老婆好好聊過了，雙方都了解彼此是什麼樣的人，所以沒有問題的。Hajime社長也認為，與其嘴巴上說「不會外遇」、「我會一直喜歡你」這種好聽話，他會隨時跟老婆報備「人在哪、跟誰在一起」，以行動讓老婆放心。

