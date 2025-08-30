黃宣不忍了！J.Sheon壯成這樣被爆：地板被肌肉震碎

J.Sheon（右）今晚將與YELLOW黃宣搭擋。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕J.Sheon今晚將與YELLOW黃宣搭擋，登上「2025 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」開唱，他們都是西部拓荒遊戲《碧血狂殺》的粉絲，特別以「牛仔」為主題共演，要化身「音樂牛仔」。

演出前YELLOW黃宣打趣以「水乳交融」來形容兩人合作，「我是『水』、他是『乳』，因為他練健身練得太好，肌肉乳酸堆積。」更笑說J.Sheon打了「音樂類固醇」，肌肉越練越大。

YELLOW黃宣笑說，是被J.Sheon刺激開始健身，「我們從晚上聊到凌晨，我發現受他的『指導』下，手臂肌肉也似乎也一暝大一寸。」聽到記者在現場拱他脫衣服秀肌肉，他也作勢擺pose。

在旁的J.Sheon則是小秀一下自己的肌肉，沒想到YELLOW黃宣下一秒誇張作勢要跌倒，驚喊：「J.Sheon肌肉太大，北流的舞台地板都被他的肌肉震碎。」聽來效果十足。

