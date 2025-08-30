晴時多雲

娛樂 最新消息

地表最辣壞媽媽！蔡詩芸激裸蜜大腿尬鮮肉 王陽明反應曝光

蔡詩芸化身火辣的「BAD MAMA」。（記者胡舜翔攝）蔡詩芸化身火辣的「BAD MAMA」。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「2025 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」今、明兩天在北流登場，催生最強臺北國際音樂趴，DizzyDizzo蔡詩芸化身火辣的「BAD MAMA」，激裸蜜大腿耍辣使壞，與來自沖繩的新世代饒舌才子OZworld共演，老公王陽明就坐在台下盯場，認真看完整場演出！

蔡詩芸祭出《BadMaMa》的首次舞台演出，中毒旋律配上犀利俏皮的歌詞，讓人一聽就入耳，她更以東瀛風十足的造型性感登台。昨天是七夕情人節，蔡詩芸受訪透露，與老公沒有特別過七夕的習慣，但兩人在生活上常會適時地給對方浪漫驚喜，這也成為夫妻倆維持感情的關鍵。

今年正好是蔡詩芸與老公王陽明結婚10週年，她開心笑說：「（之後）應該會以紀念日為重點來慶祝，目前還沒有特別的想法，之後大家就會知道了！」而近期除了忙著籌備新作品外，蔡詩芸更投入更多元演藝工作，如參與節目《星廚之戰》擔任主廚的助理，過程中跟著主廚們學習到許多料理技巧。

蔡詩芸表示：「我覺得煮飯也是一種藝術，也是我生活的一部分，常常邊聽音樂邊下廚。」因此未來會持續在「DizzyKitchen」單元，與大家分享日常廚藝。

