嚴正嵐為千萬遺產下重本「觀落陰」老爸 曝一讀本就落淚原因

Darren（左）和嚴正嵐私下差12歲，在《阿爸請你嘛嘛吼》卻演父女。（公視台語台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「Darren」邱凱偉及嚴正嵐在公視台語台電視電影《阿爸請你嘛嘛吼》合作演出父女，劇情描述對父親誤解深重的女兒嚴正嵐，在父親性命垂危之際，不惜下重本「觀落陰」，意圖喚回父親的靈魂，好將千萬家財通通納入口袋。

Darren此次在劇中飾演嚴正嵐的「浮浪貢（台語指吊兒郎當）」老爸林秋山，完全顛覆過去貴公子的螢幕形象，在劇中搞笑、飆罵、檳榔樣樣來，連導演連玉喆一度錯亂直呼「他是誰」，大讚Darren突破自己。為了揣摩這個與自己完全相反的角色，Darren決定觀察身邊有相似個性的朋友，特別留意他們在「嚴肅」跟「柔軟」之間的反差，因為「反差感」就是這個角色的一大看點，最後終於成功塑造出充滿矛盾、有血有肉的「林秋山」，相信能讓觀眾更有共鳴。

Darren（右）和嚴正嵐在《阿爸請你嘛嘛吼》首搭演父女。（公視台語台提供）

嚴正嵐劇中飾演Darren的女兒，坦言與角色有著相似的生命經歷，童年時期對父親有過一些誤解，第一次看完劇本就哭到眼睛紅腫。後來聽製作人邵芷薇分享，才知道這是幾位曾失去父親的人共同創作的故事，讓幾年前才經歷父喪的她更加認同：「這是一齣意念非常強大、值得用真心投入演出的作品」，並感性許願：「希望我們的爸爸都能夠以我們為傲！」

對於Darren塑造的林秋山，嚴正嵐給予超高評價，認為他有一種反差萌，既Local又International，「不管是吃檳榔或說台語都超漂撇，但英文也像母語一般流利，不管是伍佰髮型或是白髮蒼蒼都很帥氣。」讓她時常在片場幻想「爸爸化作Darren的樣子來跟我相處」。Darren對嚴正嵐的表現也相當激賞，認為他現實中很沉穩理性，但一開拍就能立刻進入情緒，一把鼻涕一把眼淚，演技收放自如，並幽默分析：「她的MBTI一定是T人！」

