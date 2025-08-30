晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

啦啦隊女神Yuri七夕披白紗飛奔 網暴動：請排隊登記

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕七夕情人節一到，味全龍啦啦隊成員「Yuri」陳洛心立刻搶下話題焦點她特地以白紗造型亮相，還在貼文中俏皮寫下：「你們的新娘在跑來的路上」，瞬間引發男粉暴動，留言區直接變「集體求婚現場」。

小龍女「Yuri」陳洛心因甜美臉蛋成為許多人的理想型。（翻攝自IG）小龍女「Yuri」陳洛心因甜美臉蛋成為許多人的理想型。（翻攝自IG）

這次Yuri曬出的是一整組街頭婚紗寫真畫面中，她身穿純白細肩帶洋裝，頭戴白紗奔跑在日本街頭，裙襬隨著步伐飄逸飛揚，臉上掛著甜美笑容，化身粉絲們的「完美新娘」。照片釋出後，粉絲直呼被甜到融化：「這新娘我可以！請排隊登記」、「太犯規了吧」。

網路上更湧入大批告白留言，從「老婆我愛妳」、「女神準備好就可以嫁了」，到「看來戶政事務所今天需要加班了」，各種土味情話一字排開。Yuri用一組婚紗照就成功晉升「最強七夕女神」，讓粉絲們直呼「情人節有她太幸福

在 Instagram 查看這則貼文

Yuri陳洛心（@xx15995）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中