啦啦隊女神Yuri七夕披白紗飛奔 網暴動：請排隊登記

〔娛樂頻道／綜合報導〕七夕情人節一到，味全龍啦啦隊成員「Yuri」陳洛心立刻搶下話題焦點。她特地以白紗造型亮相，還在貼文中俏皮寫下：「你們的新娘在跑來的路上」，瞬間引發男粉暴動，留言區直接變「集體求婚現場」。

小龍女「Yuri」陳洛心因甜美臉蛋成為許多人的理想型。（翻攝自IG）

這次Yuri曬出的是一整組街頭婚紗寫真，畫面中，她身穿純白細肩帶洋裝，頭戴白紗奔跑在日本街頭，裙襬隨著步伐飄逸飛揚，臉上掛著甜美笑容，化身粉絲們的「完美新娘」。照片釋出後，粉絲直呼被甜到融化：「這新娘我可以！請排隊登記」、「太犯規了吧」。

網路上更湧入大批告白留言，從「老婆我愛妳」、「女神準備好就可以嫁了」，到「看來戶政事務所今天需要加班了」，各種土味情話一字排開。Yuri用一組婚紗照就成功晉升「最強七夕女神」，讓粉絲們直呼，「情人節有她太幸福」。

在 Instagram 查看這則貼文 Yuri陳洛心（@xx15995）分享的貼文

