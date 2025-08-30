晴時多雲

娛樂 最新消息

廖家儀沒空過七夕 告白結婚16年富豪尪：讓我無後顧之憂

廖家儀出席百夫長集團10週年慶。（廖家儀提供）廖家儀出席百夫長集團10週年慶。（廖家儀提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕廖家儀暑假行程滿檔，不僅全心投入國片《空姐復仇記》拍攝，還化身超人媽媽，陪伴小孩各地比賽、飛來飛去，她笑喊：「忙到每天都要分身術！」展現影壇與家庭兼顧的超強實力。

廖家儀（右）出席百夫長集團10週年慶，與創辦人陳志彬合影。（廖家儀提供）廖家儀（右）出席百夫長集團10週年慶，與創辦人陳志彬合影。（廖家儀提供）

廖家儀同時擔任《空姐復仇記》製片，日前電影順利殺青，多位圈內好友到場幫忙，包括《市井豪門》女兒謝京穎、張書偉與黃小柔。目前正進入如火如荼的後製階段，廖家儀特地在七夕情人節南下台中，參與百夫長集團10週年慶，現場更與導演及夥伴號召大家：「到時候一定要進戲院支持《空姐復仇記》！」氣氛熱烈。

獅子會專區主席張聖芬（左起）與《空姐復仇記》導演朱岩蘭、謝京穎、張書偉、廖家儀、黃小柔、李維維參與百夫長集團10週年慶，眾人開心合影。（廖家儀提供）獅子會專區主席張聖芬（左起）與《空姐復仇記》導演朱岩蘭、謝京穎、張書偉、廖家儀、黃小柔、李維維參與百夫長集團10週年慶，眾人開心合影。（廖家儀提供）

廖家儀與香港太古集團總裁陳世傑結婚16年，坦言過去很注重過節儀式感，不過今年因工作繁忙，直到活動結束才趕回台北與家人團聚。她感性表示：「很感謝家人一路支持我追逐電影夢，才讓我能無後顧之憂全力衝刺。」

這次在《空姐復仇記》，不僅有亮眼角色，還斜槓挑戰製片工作，廖家儀信心滿滿，直呼希望觀眾能在大銀幕看到全新的自己。隨著電影後製進入最後衝刺，粉絲們也期待上映日快點到來。

