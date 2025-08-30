見習網美小吳七夕爆喜訊 網虧：偷偷官宣嚇死所有人

百萬YouTuber見習網美小吳在七夕宣布好消息，引發網友關注。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「見習網美小吳」選在昨（29）日七夕丟出「天大喜訊」，瞬間嚇壞粉絲。不少人以為他要官宣戀情，結果真相竟是買房成功，晉升人生新的里程碑。他曬出手舉「終於買房啦！」的照片，還自嘲「不是什麼感情消息，而是我成為房貸少年團」，讓網友哭笑不得，紛紛留言：「以為你要偷偷官宣結婚！嚇死」。

見習網美小吳發文分享買房喜訊。（翻攝自IG）

小吳透露，接下來將面臨繁瑣的裝潢計畫，還搞笑表示中山巨龍終於變成「真中山巨龍」。他不改幽默本色，直接在社群公開徵求「乾爹」加入新居贊助行列，不管是家電、傢俱還是擺飾，通通歡迎，甚至留下專屬信箱，讓粉絲直呼：「這招太會了！」

請繼續往下閱讀...

談到對新家的期待，他興奮喊出「智慧馬桶要會發光！」笑言希望裝上能散發藍光的高科技設計，認為那才是夢寐以求的居家小確幸。從一句玩笑話中，也能看出他對打造理想空間的滿滿期待。

在 Instagram 查看這則貼文 見習網美小吳（@beauty___wu）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法