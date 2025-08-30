晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

見習網美小吳七夕爆喜訊 網虧：偷偷官宣嚇死所有人

百萬YouTuber見習網美小吳在七夕宣布好消息，引發網友關注。（翻攝自IG）百萬YouTuber見習網美小吳在七夕宣布好消息，引發網友關注。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「見習網美小吳」選在昨（29）日七夕丟出「天大喜訊」，瞬間嚇壞粉絲。不少人以為他要官宣戀情，結果真相竟是買房成功，晉升人生新的里程碑。他曬出手舉「終於買房啦！」的照片，還自嘲「不是什麼感情消息，而是我成為房貸少年團」，讓網友哭笑不得，紛紛留言：「以為你要偷偷官宣結婚！嚇死」。

見習網美小吳發文分享買房喜訊。（翻攝自IG）見習網美小吳發文分享買房喜訊。（翻攝自IG）

小吳透露，接下來將面臨繁瑣的裝潢計畫，還搞笑表示中山巨龍終於變成「真中山巨龍」。他不改幽默本色，直接在社群公開徵求「乾爹」加入新居贊助行列，不管是家電、傢俱還是擺飾，通通歡迎，甚至留下專屬信箱，讓粉絲直呼：「這招太會了！」

談到對新家的期待，他興奮喊出「智慧馬桶要會發光！」笑言希望裝上能散發藍光的高科技設計，認為那才是夢寐以求的居家小確幸。從一句玩笑話中，也能看出他對打造理想空間的滿滿期待。

在 Instagram 查看這則貼文

見習網美小吳（@beauty___wu）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中