美女主播慘遭百帳號冒名 劉佩綺無奈報警：我沒有投資群組

〔娛樂頻道／綜合報導〕財經美女主播劉佩綺近來捲入一場「假帳號風暴」，她的名字和照片被大量盜用，短時間內竟出現上百個投資群組與偽冒帳號。對此，劉佩綺坦言既憤怒又無奈，最終選擇報警處理，並提醒粉絲一定要睜大眼睛，避免落入詐騙陷阱。

劉佩綺透露，詐騙手法層出不窮，甚至有粉絲和「冒牌劉佩綺」長期互動，直到參加活動才驚覺受騙。更誇張的是，有網友社群帳號遭駭，頭像竟直接被換成她的照片，讓她一度背負莫名誤會。她直呼：「真的太離譜了！」

她也再次呼籲，凡是打著她名號的投資邀約都要保持懷疑，任何涉及金錢或個資的要求，極可能就是詐騙。劉佩綺希望透過自身的報案舉動，提醒更多民眾提高警覺，不讓血汗錢白白落入不法集團之手。

作為財經節目《趨勢造夢者》的主持人，劉佩綺一向以專業又親和的形象受到觀眾喜愛。她發文特別強調，自己從未成立任何投資教學群組，更不會透過私訊邀請投資或借貸，更別提發展私人感情，她強調：「這些都是假的！」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

