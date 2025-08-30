晴時多雲

「媽媽餵」爭議延燒 隋棠育3孩曝餵養關鍵：心情最重要

黃于庭（左起）、隋棠、温昇豪、王彩樺在台南合體為節目造勢。（灰人文化提供）黃于庭（左起）、隋棠、温昇豪、王彩樺在台南合體為節目造勢。（灰人文化提供）

〔記者林欣穎／台南報導〕隋棠、温昇豪、王彩樺、黃于庭主持法治教育推理實境節目《少年偵探！誕生》，今（30）日四人頂著豔陽首度在台南合體亮相為節目造勢，近來某知名母嬰用品品牌主張親餵母乳對寶寶健康最好的言論掀起爭議，同為人母的隋棠及王彩樺都透露心聲，認為母親的心情才是最重要的。

近來有母嬰品牌「媽媽餵」提出「奶粉一半以上都是糖、喝奶粉就像寶寶天天喝珍奶、母奶真的是對寶寶最好」引發爭議。食藥署則回應表示，母乳雖為最佳選擇，但市售合法的配方奶，同樣符合嬰兒的成長需求，勿聽信謠言。

而隨著爭議擴大引發關注，隋棠今被問及此事則表示，育嬰過程應該是媽媽的心情最重要，她在婚後育有3個孩子，有親餵也有使用配方奶，「老三（喝到的）母乳最少，但他最壯，所以我說媽媽心情最重要。」

王彩樺則說，自己當時生黃于庭只給女兒喝一個禮拜的奶就沒有奶水了，「就改喝配方奶，反而妹妹有喝到母奶一個月，我也不知道為什麼，但我覺得媽媽的母愛是最偉大的，小孩在媽媽的保護下都會平安健康長大。」

《少年偵探！誕生》由導演王小棣監製，隋棠、温昇豪、王彩樺、黃于庭及江宏傑主持，節目號召年齡介於6至24歲之間、對推理與法律充滿熱情的青少年報名參加。自海選報名啟動以來，僅短短半個月內便吸引超過200人報名，海選在今（30）日進行最終決選，節目製作也預計於9月中後正式啟動。

王彩樺自嘲邏輯不好，所以在節目中的角色形同「報馬仔」傳達資訊，黃于庭則說他這次在節目上需要背很多法條，以協助少年們案件調查，她忍不住哀喊自己記憶力很差，雖然壓力大仍會全力以赴。

