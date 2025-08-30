動力火車被告白I love you妙回「不太方便」 顏志琳嚴管小女兒過情人節年紀

動力火車在音樂節獻唱許多夯曲。（桃園市政府提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕動力火車昨（29日）到桃園竹圍漁港參加「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」，壓軸演出受到歌迷熱情歡迎，昨剛好是七夕情人節，有男歌迷對著他們大喊：「I love you」，沒想到尤秋興幽默笑說：「不太方便，我們已經結婚了。」

本屆金曲獎，動力火車再度拿下最佳演唱組合獎，昨上台演唱《趁少年》時已超過晚上10點，但台下依然出現滿滿觀眾，尤秋興說：「今天白天非常熱，辛苦大家的等待了。」他和顏志琳也帶來《彩虹》、《我很好騙》等夯曲，台下歌迷都會跟著唱。談到七夕和老婆怎麼過節，動力火車說：「通常有空就會一起吃飯，如果有工作，會傳個訊息給老婆。」顏志琳有兩個女兒，對於女兒何時可以談戀愛過情人節？他說：「大女兒現在可以了，小的等18歲再說！」

請繼續往下閱讀...

Matzka獻唱許多母語歌曲。（桃園市政府提供）

昨演出歌手還包括宇宙人還有Matzka，宇宙人獻唱《如果我們還在一起》等歌曲，並向歌迷預告：「我們年底要再站上小巨蛋，如果你們都來的話，可能要開3場才夠，你們會來嗎？」Matzka則帶來30分鐘演出，除了和「LALAI原民音樂人才PK大賽」的優勝者合唱《一朵花》，還帶來《ali ali taqeli躺好先》、《ali tjumaqu歡迎回家》等最新母語歌曲。

宇宙人預告年底會再登小巨蛋開唱。（桃園市政府提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法