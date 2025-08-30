《Sweet Home》女星高旻示捲霸凌風暴 沉默3個月首發聲

高旻示捲入校園霸凌3個月後首發文陳述心情。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星高旻示演出韓劇《Sweet Home》打開知名度，戲劇邀約不斷，不料她卻在5月被爆國中時期涉及校園霸凌；時隔3個月，高旻示昨（29）在IG發文，坦言這些日子以來，只想等待調查結果水落石出，每天面臨數十次心情起伏。

韓網當時流傳2000多字爆料文，指出高旻示從國中起就對多位同學實施校園暴力，包括勒索金錢、和太妹幫關係良好等，當時經紀公司出面否認，力挺高旻示，並向警方提交相關資料，堅持查明真相。

高旻示在最新貼文中招認，曾度過一段年少輕狂的學生時代，現在面對各種八卦和流言只能忍受下來，強調「該承認的我一定承認，但沒有的事（指校園霸凌）就是沒有」。

高旻示斷言，爆料文中自稱「受害者」的發文，無法證明校園霸凌的事實，「我已盡可能提交所有資料，證明我不是加害者，即使花再長時間，真相都會被揭開。」

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

