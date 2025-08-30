晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《Sweet Home》女星高旻示捲霸凌風暴 沉默3個月首發聲

高旻示捲入校園霸凌3個月後首發文陳述心情。（翻攝自X）高旻示捲入校園霸凌3個月後首發文陳述心情。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星高旻示演出韓劇《Sweet Home》打開知名度，戲劇邀約不斷，不料她卻在5月被爆國中時期涉及校園霸凌；時隔3個月，高旻示昨（29）在IG發文，坦言這些日子以來，只想等待調查結果水落石出，每天面臨數十次心情起伏。

韓網當時流傳2000多字爆料文，指出高旻示從國中起就對多位同學實施校園暴力，包括勒索金錢、和太妹幫關係良好等，當時經紀公司出面否認，力挺高旻示，並向警方提交相關資料，堅持查明真相。

高旻示在最新貼文中招認，曾度過一段年少輕狂的學生時代，現在面對各種八卦和流言只能忍受下來，強調「該承認的我一定承認，但沒有的事（指校園霸凌）就是沒有」。

高旻示斷言，爆料文中自稱「受害者」的發文，無法證明校園霸凌的事實，「我已盡可能提交所有資料，證明我不是加害者，即使花再長時間，真相都會被揭開。」

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中