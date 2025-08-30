澎恰恰背債中國直播賣地瓜 王彩樺心疼發聲認出手幫忙

王彩樺（右）心疼澎恰恰直播賣地瓜從白天賣到晚上。（翻攝自Threads、臉書）

〔記者林欣穎／台南報導〕澎恰恰在2020年欠下2.4億元鉅額債務宣布破產，近年都積極還債中，近來有網友發現，他在中國抖音直播賣地瓜等農產品，挺著69歲的身體從白天賣到深夜，引起不少網友心疼，而今（30）日王彩樺出席節目《少年偵探！誕生》記者會，被問及此事也坦言很心疼，不過認為澎恰恰認真賺錢、敬業態度值得敬佩。

澎恰恰從白天賣到晚上。（翻攝自Threads）

王彩樺表示，看到澎恰恰賣力直播很心疼，但她也是在為之前的事負責，「我覺得很棒，他很認真賺錢，他什麼都願意做就是為了還之前欠人家的，那不還也不行，還是要給別人交代。」

隋棠（左起）、溫昇豪、王彩樺、黃于庭今到台南出席新節目的記者會。（記者林欣穎攝）

她透露上一次見到澎恰恰是兩個月前，也提到之前有借錢給澎恰恰，霸氣表示沒有要他還，「有借他一點，不多啦，多我也沒辦法，有能力就盡可能幫他一點。」

王彩樺也說她老公的朋友當年知道澎恰恰背負債款，還有贊助他10萬元做生意。

