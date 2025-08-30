孫藝真首戰威尼斯影展 透視禮服驚艷紅毯「李炳憲帥氣護航」

孫藝真（左）、李炳憲攜手踏上威尼斯影城紅毯。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓影壇2大巨星孫藝真與李炳憲攜手踏上第82屆威尼斯影展紅毯，首度亮相就成焦點。孫藝真以一襲蕾絲透視禮服驚艷全場；李炳憲則展現紳士風采，2人主演的朴贊郁新作《徵人啟弒》更入圍主競賽單元，備受矚目。

《徵人啟弒》由名導朴贊郁執導，結合黑色幽默與社會議題，故事描述李炳憲飾演的紙廠工人被裁員後，為了守護孫藝真飾演的妻子與孩子，展開一段另類求職旅程。影片首映場吸引國際影評人關注，李炳憲在記者會上坦言劇本讓他一讀就難忘，認為是朴導最具商業潛力的作品，也直呼與朴導合作是演員生涯夢想成真。

孫藝真首次征戰威尼斯影展驚豔全場。（翻攝自IG）

孫藝真則分享，這次是自己人生第一次踏上威尼斯影展紅毯，感受格外深刻，她表示能與朴贊郁合作本就是期待已久的心願，角色本身也極具挑戰。此外，孫藝真在影展期間更主動透過社群分享紅毯與幕後花絮，被粉絲大讚「狀態回春、氣場全開」，讓外界對《徵人啟弒》能否奪下獎項充滿期待。

