晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫藝真首戰威尼斯影展 透視禮服驚艷紅毯「李炳憲帥氣護航」

孫藝真（左）、李炳憲攜手踏上威尼斯影城紅毯。（翻攝自IG）孫藝真（左）、李炳憲攜手踏上威尼斯影城紅毯。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓影壇2大巨星孫藝真與李炳憲攜手踏上第82屆威尼斯影展紅毯，首度亮相就成焦點。孫藝真以一襲蕾絲透視禮服驚艷全場；李炳憲則展現紳士風采，2人主演的朴贊郁新作《徵人啟弒》更入圍主競賽單元，備受矚目。

《徵人啟弒》由名導朴贊郁執導，結合黑色幽默與社會議題，故事描述李炳憲飾演的紙廠工人被裁員後，為了守護孫藝真飾演的妻子與孩子，展開一段另類求職旅程。影片首映場吸引國際影評人關注，李炳憲在記者會上坦言劇本讓他一讀就難忘，認為是朴導最具商業潛力的作品，也直呼與朴導合作是演員生涯夢想成真。

孫藝真首次征戰威尼斯影展驚豔全場。（翻攝自IG）孫藝真首次征戰威尼斯影展驚豔全場。（翻攝自IG）

孫藝真則分享，這次是自己人生第一次踏上威尼斯影展紅毯，感受格外深刻，她表示能與朴贊郁合作本就是期待已久的心願，角色本身也極具挑戰。此外，孫藝真在影展期間更主動透過社群分享紅毯與幕後花絮，被粉絲大讚「狀態回春、氣場全開」，讓外界對《徵人啟弒》能否奪下獎項充滿期待。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中