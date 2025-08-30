晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《少年偵探！誕生》開鏡 王彩樺突下跪

民進黨立委林俊憲（左二）與温昇豪、隋棠、王彩樺及黃于庭，在國立台灣司法博物館共同高舉巨型法錘，象徵司法公平正義，為法治實境節目《少年偵探，誕生》開鏡揭幕。（記者王捷攝）民進黨立委林俊憲（左二）與温昇豪、隋棠、王彩樺及黃于庭，在國立台灣司法博物館共同高舉巨型法錘，象徵司法公平正義，為法治實境節目《少年偵探，誕生》開鏡揭幕。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕民進黨立委林俊憲今天下午在國立台灣司法博物館，同台温昇豪、隋棠與王彩樺，為將開拍的法治實境節目《少年偵探！誕生》慶祝，並高舉特製法錘，表示象徵司法的公平與正義。法錘以布覆蓋並用鐵鍊上鎖，再以六法全書設定的密碼「666」解開，林俊憲解開密碼、拿起法錘祝福拍攝「66大順」，現場掌聲熱烈。

記者會現場，溫昇豪、王彩樺與女兒黃于庭共同出席。王彩樺說，身為台南人，強調願意為家鄉青少年付出，只要是對台灣有幫助的事都義不容辭，她在台上下跪，謝謝導演願意給女兒黃于庭演出機會，馬上被昇豪扶起來。

黃于庭則說，除了準備學習空手道外，也研讀法律相關知識，在節目中挑戰自我。隋棠則感慨，法律是保護懂法律的人，太多年輕人因不懂法律吃了悶虧，期盼節目讓孩子學會保護自己。

林俊憲認為，法制觀念相當重要，為預祝開拍順利，與藝人同台，解開道具法錘，表示法錘代表司法的公平與正義。

總導演紀倪君希望，讓孩子練習在公共議題中為自己發聲，自海選啟動以來，已有超過200人報名，其中6至12歲參與者占比達44％，節目對青少年族群的高度吸引力。

昇豪感謝台南多家在地企業支持，包括四葉國際餐旅集團、李盒廚房、府城長照、東富電器、馬可先生與詠安建設等，地方力量共同參與，顯示社會對青少年與法治教育的重視。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中