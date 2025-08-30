《少年偵探！誕生》開鏡 王彩樺突下跪

民進黨立委林俊憲（左二）與温昇豪、隋棠、王彩樺及黃于庭，在國立台灣司法博物館共同高舉巨型法錘，象徵司法公平正義，為法治實境節目《少年偵探，誕生》開鏡揭幕。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕民進黨立委林俊憲今天下午在國立台灣司法博物館，同台温昇豪、隋棠與王彩樺，為將開拍的法治實境節目《少年偵探！誕生》慶祝，並高舉特製法錘，表示象徵司法的公平與正義。法錘以布覆蓋並用鐵鍊上鎖，再以六法全書設定的密碼「666」解開，林俊憲解開密碼、拿起法錘祝福拍攝「66大順」，現場掌聲熱烈。

記者會現場，溫昇豪、王彩樺與女兒黃于庭共同出席。王彩樺說，身為台南人，強調願意為家鄉青少年付出，只要是對台灣有幫助的事都義不容辭，她在台上下跪，謝謝導演願意給女兒黃于庭演出機會，馬上被温昇豪扶起來。

請繼續往下閱讀...

黃于庭則說，除了準備學習空手道外，也研讀法律相關知識，在節目中挑戰自我。隋棠則感慨，法律是保護懂法律的人，太多年輕人因不懂法律吃了悶虧，期盼節目讓孩子學會保護自己。

林俊憲認為，法制觀念相當重要，為預祝開拍順利，與藝人同台，解開道具法錘，表示法錘代表司法的公平與正義。

總導演紀倪君希望，讓孩子練習在公共議題中為自己發聲，自海選啟動以來，已有超過200人報名，其中6至12歲參與者占比達44％，節目對青少年族群的高度吸引力。

温昇豪感謝台南多家在地企業支持，包括四葉國際餐旅集團、李盒廚房、府城長照、東富電器、馬可先生與詠安建設等，地方力量共同參與，顯示社會對青少年與法治教育的重視。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法