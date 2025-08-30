江蕙演唱會進入倒數！官方也忍不住...帶頭喊話粉絲「狂刷求加場」

〔記者邱奕欽／台北報導〕台語金曲天后「二姐」江蕙2025年演唱會來到倒數階段，自7月在台北小巨蛋首演以來場場爆滿，佳評如潮。如今，江蕙巡演進入倒數最後2場，歌迷不捨呼聲高漲，官方寬宏藝術罕見帶頭喊話粉絲狂刷「求加場」，引起網路效應。

江蕙巡演進入倒數，寬宏藝術帶頭喊話粉絲狂刷「求加場」。（翻攝自臉書）

江蕙演巡演自開唱至今，門票場場秒殺、座無虛席，演出更被封為「根本是行走的CD」，不僅舞台、燈光、雷射、樂手、舞者與編排，都獲得觀眾肯定，她的歌聲也讓橫跨三代的歌迷感動落淚。隨著倒數場次逼近，許多沒搶到票的粉絲湧入社群與現場求票，甚至直接喊話製作單位「加場」。

請繼續往下閱讀...

儘管官方寬宏藝術已再三提醒最後2場全數完售，呼籲粉絲勿購買來路不明的票券，但「二姐加場」的呼聲仍不斷，最終寬宏也忍不住帶頭喊話歌迷。紛紛在留言區刷起「求加場」齊聲集氣，盼望能有奇蹟再多聽一次二姐的天籟嗓音，讓2025年的這段音樂盛宴延續下去。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法