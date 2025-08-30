晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

江蕙演唱會進入倒數！官方也忍不住...帶頭喊話粉絲「狂刷求加場」

〔記者邱奕欽／台北報導〕台語金曲天后「二姐」江蕙2025年演唱會來到倒數階段，自7月在台北小巨蛋首演以來場場爆滿，佳評如潮。如今，江蕙巡演進入倒數最後2場，歌迷不捨呼聲高漲，官方寬宏藝術罕見帶頭喊話粉絲狂刷「求加場」，引起網路效應。

江蕙巡演進入倒數，寬宏藝術帶頭喊話粉絲狂刷「求加場」。（翻攝自臉書）江蕙巡演進入倒數，寬宏藝術帶頭喊話粉絲狂刷「求加場」。（翻攝自臉書）

江蕙演巡演自開唱至今，門票場場秒殺、座無虛席，演出更被封為「根本是行走的CD」，不僅舞台、燈光、雷射、樂手、舞者與編排，都獲得觀眾肯定，她的歌聲也讓橫跨三代的歌迷感動落淚。隨著倒數場次逼近，許多沒搶到票的粉絲湧入社群與現場求票，甚至直接喊話製作單位「加場」。

儘管官方寬宏藝術已再三提醒最後2場全數完售，呼籲粉絲勿購買來路不明的票券，但「二姐加場」的呼聲仍不斷，最終寬宏也忍不住帶頭喊話歌迷。紛紛在留言區刷起「求加場」齊聲集氣，盼望能有奇蹟再多聽一次二姐的天籟嗓音，讓2025年的這段音樂盛宴延續下去。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中