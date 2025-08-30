晴時多雲

娛樂 日韓

有人認出嗎？AV女優現蹤大巨蛋 涼森玲夢喊想跳啦啦隊

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中職中信兄弟27日在台北大巨蛋與樂天桃猿交手，沒想到知名AV女優涼森玲夢也是座上賓，身穿中信兄弟的蠟筆小新球衣，頭上還戴著小象髮箍，模樣十分俏皮可愛。涼森玲夢對於主場應援印象深刻，也大讚啦啦隊實在很漂亮，希望有一天也能挑戰應援。

涼森玲夢身穿中信兄弟的球衣，在大巨蛋看球。（翻攝自IG）涼森玲夢身穿中信兄弟的球衣，在大巨蛋看球。（翻攝自IG）

涼森玲夢28日在IG發文，表示27日到了台北大巨蛋看棒球，「我本來就很想在台灣看棒球比賽，所以我真的非常開心。」網友也紛紛表示，「我也在大巨蛋，沒遇到真是殘念」、「現場有人認出來嗎XDD」、「涼森超正」、「真的好正，蠟筆小新的球衣好可愛喔」、「我都想看棒球了」、「涼森能來看棒球真的好高興，穿了蠟筆小新的服裝更顯得可愛了」。

涼森玲夢身材、臉蛋都姣好。（翻攝自X）涼森玲夢身材、臉蛋都姣好。（翻攝自X）

今天下午，涼森玲夢與AV達人一劍浣春秋一起開直播，一劍浣春秋透露，涼森玲夢很喜歡看棒球，「我們在禮拜三看了兄弟與樂天之戰，她跟我們去VIP包廂看球，對於台灣棒球的氣氛印象深刻。」一劍浣春秋分享，如果AV女優對棒球沒興趣就很難坐得住，不過涼森玲夢看得很認真，也覺得啦啦隊很漂亮，涼森玲夢本人也表示，也滿想嘗試啦啦隊應援的。一劍浣春秋表示，如果有機會，或許可以在大巨蛋的VIP包廂辦活動。

