娛樂 電視

勇兔嚇壞了！劇組全是金鐘、金馬得主 自認撐不住「怕露短」

〔記者李紹綾／台北報導〕「勇兔」林筳諭大愛劇《日日好食光》由一名家庭主婦，成長為獨當一面的志工小組長。回想起當初，她笑喊：「我怎麼會有勇氣要接拍！」

林筳諭在《日日好食光》欣喜看著范瑞君。（大愛電視提供）林筳諭在《日日好食光》欣喜看著范瑞君。（大愛電視提供）

劇中卡司包括范瑞君、張詩盈、楊麗音、謝瓊煖，各個都是金鐘獎、金馬獎得獎肯定，還有吳佳珊、高玉珊王太多資深演員。讓勇兔直喊：「跟他們對戲壓力好大，我不會暴露自己的短處嗎？」坦言會偷看她們「偷學一點」，沒想到大家的表演都看不出痕跡很生活化，她說范瑞君私下很少女，會泡花茶、做臉，沒想到在劇組時，光是走路就有一個大姐大姿態，已經融入劇情，直接上戲。

林筳諭在《日日好食光》示範西瓜皮料理。（大愛電視提供）林筳諭在《日日好食光》示範西瓜皮料理。（大愛電視提供）

勇兔的角色個性內向，被年長13歲的丈夫照顧得無微不至，依賴性大。她與范瑞君、張詩盈飾演三個個性截然不同的女人，在廚房相遇，范瑞君、張詩盈只要見面就是極度緊張的氣氛，兩人每回都是劍拔弩張，還好有勇兔當潤滑劑，結下「三美」的好情誼。彼此從家庭的親情紛爭，到社區鄰里間的互助互愛，展現臺灣女性在傳統與現代價值中，尋找平衡的智慧與勇氣，激勵每個人在苦難中找到生活的甘甜。

林筳諭在《日日好食光》於市場開心採買。（大愛電視提供）林筳諭在《日日好食光》於市場開心採買。（大愛電視提供）

《日日好食光》劇情以食物作為情感連結的橋梁，不僅把發生在生活周遭糾結難解的人生課題，幻化成各式各樣不同的食材，更擴及臺灣遭逢的九二一大地震、象神風災、疫情等災難融入劇中，在災難中展現女性的韌性與力量、堅守與奉獻，聯手烹調出一個個熱騰騰的便當。全劇18集共端出18道料理療癒人心。兩度拿下金鐘獎女配角的范瑞君，把一肩扛起四千萬負債及照顧兒女的單親媽媽，細膩的內心又不得不穿上盔甲的大姊大氣場，在廚房展露無遺，演得既霸氣不失幽默又暖心。

林筳諭（中）在《日日好食光》撮合范瑞君（右）、張詩盈，三人開誠布公的談心。（大愛電視提供）林筳諭（中）在《日日好食光》撮合范瑞君（右）、張詩盈，三人開誠布公的談心。（大愛電視提供）

劇中真實還原象神風災，水淹一層樓高的真實場景，天還沒亮一群女性就起身準備熱食，緊接著在淹水中用橡皮艇送餐。主創團隊將拍攝畫面結合當時的新聞畫面，不過早期都是SD影視畫質，劇中畫面除了復原到HD高畫質，還加上AI技術，把當時新聞畫面中志工的臉，換上了演員的臉。透過戲劇表演，讓觀眾看到，短短的新聞畫面背後，不僅深刻展現人性中的善良與堅持，也讓觀眾體會到在自然災害面前，即使是平凡的女性與家庭，也能成為社會最堅強的力量。

