許允樂七夕疑見李玉璽家長 「2人郵輪偷偷牽手」閃炸全場

〔記者邱奕欽／台北報導〕李玉璽因《我的少女時代》的歐陽非凡一角爆紅，近年與大6歲女星許允樂愛得穩定，昨（29日）適逢七夕情人節，許允樂曬出與李玉璽的合照，畫面閃炸浪漫甜蜜，更疑似曝光「見家長」行程，引來粉絲熱烈討論。

李玉璽與許允樂感情甜蜜又穩定。（組合照，翻攝自IG）

許允樂在IG曬出多張照片，透露兩人選擇搭郵輪慶祝七夕，還寫下「在郵輪上過情人節，心情跟天氣一樣好」，並拼上「HAPPY VALENTINES DAY」字樣。照片中，許允樂與李玉璽穿著淺藍色系情侶裝，與親友一同牽手漫步街頭，纖細的身材線條吸睛。更有眼尖粉絲發現，同行的男子疑似是李玉璽的父親李亞明，顯見2人感情已進一步。

許允樂（右）與李玉璽（左）在長輩身後偷偷牽手放閃。（翻攝自IG）

其中，小倆口在父母身後「偷偷牽手」的舉動閃瞎網友，留言區湧入祝福，「這條街上的人也太幸福了吧」、「亞明哥果然拖鞋不離身」、「小樂拜託給我們一副墨鏡！」這組七夕合照，不僅展現甜蜜愛情，也讓粉絲直呼「2人早就穩到見家長了！」

