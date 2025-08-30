晴時多雲

娛樂 電視

下定決心拿下角色「全因馬東石」 雷嘉汭首戰韓劇認：得失心爆棚

〔記者蕭方綺／台北報導〕雷嘉汭曾因台劇《八尺門的辯護人》入圍金鐘迷你劇戲后，近期首度跨足韓劇，在Disney+新作《十二使者》中與馬東石、徐仁國、成東鎰等韓星合作，飾演象徵「蛇」的天使「鈴鐺」。她回憶當初參與甄選時，與以往隨緣的心態不同，反而告訴自己「一定要拿下角色」，因為得知其中一位演員是馬東石，認為機會難得，「不把握，以後就沒有了」。

她透露韓國試鏡過程相當嚴苛，原本只拿到兩場劇本片段，前一天卻臨時被告知要「自由發揮」。緊張之下，她臨機一動，演出一個「生病卻開記者會的人」，在一排評審面前即興發揮，最後順利獲選。不過確定入選後壓力隨之而來，甚至一度因焦慮爆發蕁麻疹，赴韓首月幾乎天天靠抗組織胺緩解。

雷嘉汭宣傳韓劇《TWELVE》。（記者王文麟攝）雷嘉汭宣傳韓劇《TWELVE》。（記者王文麟攝）

為了角色，她接受弓箭訓練，在韓國弓箭學校上課長達一個月，如今雖不敢自稱專業，但自認「姿勢帥氣又算頗準」，回台後偶爾也會在夜市展身手。

這趟為期4個月的拍攝，讓她體驗到與台灣截然不同的劇組文化。她笑說台灣劇組多半「便當解決」，但韓國若在市區拍攝，劇組會提供多家餐廳讓演員自行挑選，只要簽名即可；若在郊區，則會有餐車像小學生打菜般排隊取餐，讓她覺得新鮮有趣。

雖然習慣韓食，但她還是會想念台灣味，特別帶了泡麵與零食赴韓，甚至準備義美小泡芙、蚵仔煎餅乾和鳳梨酥分送給劇組演員。她笑說自己在韓國最常用的韓文竟是飲食相關，因為不吃牛肉，經常需要確認調味料成分，學會的一句話就是：「請問這有加牛肉粉調味料嗎？」實用度百分百。

