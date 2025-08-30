范瑞君張詩盈拍戲火藥味濃 「劍拔弩張」全靠勇兔化解

林筳諭（中）在《日日好食光》撮合范瑞君（右）、張詩盈。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕范瑞君在大愛劇《日日好食光》與邱凱偉飾演夫妻，劇中邱凱偉45歲就英年早逝，范瑞君卻還是經常跟邱凱偉對話，導演黃克義都笑說她應該是有「靈異體質」。拍攝過程，當邱凱偉出現時，特別設計唯美場景柔和燈光，讓范瑞君跟劇中「還魂」的先生成為名副其實的「靈魂伴侶」。范瑞君在劇中跟命運「直球對決」。

邱凱偉（左）在《日日好食光》要老婆范瑞君（右）放下，不要再怪罪自己了。（大愛電視提供）

張詩盈、范瑞君有一場戲零台詞，開拍前導演告訴張詩盈「妳要有心裡準備，明天這場是邵惠美整齣戲最崩潰的一場戲」。在拍戲現場張詩盈跟范瑞君及導演決定不加台詞，用表演詮釋。張詩盈說：「我就整個人沉在自己的狀態裡，沒有特別希望范瑞君做什麼事情來協助我」。

范瑞君在《日日好食光》大廚架勢十足。（大愛電視提供）

范瑞君在《日日好食光》忍不住多看張詩盈兩眼，冥冥之中感覺有連結。（大愛電視提供）

劇情是張詩盈抱怨婆婆情緒潰堤，正當張詩盈哭到不能自已時，一抬頭看到劇中個性好強不認輸的范瑞君也淚流滿面，當下看到彼此哭，接著就笑出來了，然後台詞就接討論菜色。張詩盈說：「劇本裡面沒有台詞，我們加入了好多情感」，用笑淚把支持姊妹的情感表達出來，用料理再把情緒焦點轉移出去。

范瑞君在《日日好食光》示範如何製作「穀香珍珠薯」。（大愛電視提供）

吳佳珊（右）在《日日好食光》叮囑媳婦張詩盈（左）要學就要認真學。（大愛電視提供）

范瑞君在《日日好食光》歷經丈夫早逝、工程款要不到，曾背負高達四千萬的債務；張詩盈面對家庭與工作的雙重壓力，還要照顧難以相處的婆婆吳佳珊 ，情緒長年壓抑；勇兔的角色個性內向，被年長13歲的丈夫照顧得無微不至，依賴性大。

張詩盈（左）、范瑞君在《日日好食光》示範「穀香珍珠薯」的作法。（大愛電視提供）

張詩盈在《日日好食光》與范瑞君錯身，感覺似曾相識。（大愛電視提供）

范瑞君、張詩盈、「勇兔」林筳諭劇中的個性截然不同，三人在廚房相遇，范瑞君、張詩盈只要見面就是極度緊張的氣氛，兩人每回都是劍拔弩張，還好有勇兔當潤滑劑，結下「三美」的好情誼。彼此從家庭的親情紛爭，到社區鄰里間的互助互愛，展現臺灣女性在傳統與現代價值中，尋找平衡的智慧與勇氣，激勵每個人在苦難中找到生活的甘甜。

