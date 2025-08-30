晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

范瑞君張詩盈拍戲火藥味濃 「劍拔弩張」全靠勇兔化解

林筳諭（中）在《日日好食光》撮合范瑞君（右）、張詩盈。（大愛電視提供）林筳諭（中）在《日日好食光》撮合范瑞君（右）、張詩盈。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕范瑞君在大愛劇《日日好食光》與邱凱偉飾演夫妻，劇中邱凱偉45歲就英年早逝，范瑞君卻還是經常跟邱凱偉對話，導演黃克義都笑說她應該是有「靈異體質」。拍攝過程，當邱凱偉出現時，特別設計唯美場景柔和燈光，讓范瑞君跟劇中「還魂」的先生成為名副其實的「靈魂伴侶」。范瑞君在劇中跟命運「直球對決」。

邱凱偉（左）在《日日好食光》要老婆范瑞君（右）放下，不要再怪罪自己了。（大愛電視提供）邱凱偉（左）在《日日好食光》要老婆范瑞君（右）放下，不要再怪罪自己了。（大愛電視提供）

張詩盈、范瑞君有一場戲零台詞，開拍前導演告訴張詩盈「妳要有心裡準備，明天這場是邵惠美整齣戲最崩潰的一場戲」。在拍戲現場張詩盈跟范瑞君及導演決定不加台詞，用表演詮釋。張詩盈說：「我就整個人沉在自己的狀態裡，沒有特別希望范瑞君做什麼事情來協助我」。

范瑞君在《日日好食光》大廚架勢十足。（大愛電視提供）范瑞君在《日日好食光》大廚架勢十足。（大愛電視提供）

范瑞君在《日日好食光》忍不住多看張詩盈兩眼，冥冥之中感覺有連結。（大愛電視提供）范瑞君在《日日好食光》忍不住多看張詩盈兩眼，冥冥之中感覺有連結。（大愛電視提供）

劇情是張詩盈抱怨婆婆情緒潰堤，正當張詩盈哭到不能自已時，一抬頭看到劇中個性好強不認輸的范瑞君也淚流滿面，當下看到彼此哭，接著就笑出來了，然後台詞就接討論菜色。張詩盈說：「劇本裡面沒有台詞，我們加入了好多情感」，用笑淚把支持姊妹的情感表達出來，用料理再把情緒焦點轉移出去。

范瑞君在《日日好食光》示範如何製作「穀香珍珠薯」。（大愛電視提供）范瑞君在《日日好食光》示範如何製作「穀香珍珠薯」。（大愛電視提供）

吳佳珊（右）在《日日好食光》叮囑媳婦張詩盈（左）要學就要認真學。（大愛電視提供）吳佳珊（右）在《日日好食光》叮囑媳婦張詩盈（左）要學就要認真學。（大愛電視提供）

范瑞君在《日日好食光》歷經丈夫早逝、工程款要不到，曾背負高達四千萬的債務；張詩盈面對家庭與工作的雙重壓力，還要照顧難以相處的婆婆吳佳珊 ，情緒長年壓抑；勇兔的角色個性內向，被年長13歲的丈夫照顧得無微不至，依賴性大。

張詩盈（左）、范瑞君在《日日好食光》示範「穀香珍珠薯」的作法。（大愛電視提供）張詩盈（左）、范瑞君在《日日好食光》示範「穀香珍珠薯」的作法。（大愛電視提供）

張詩盈在《日日好食光》與范瑞君錯身，感覺似曾相識。（大愛電視提供）張詩盈在《日日好食光》與范瑞君錯身，感覺似曾相識。（大愛電視提供）

范瑞君、張詩盈、「勇兔」林筳諭劇中的個性截然不同，三人在廚房相遇，范瑞君、張詩盈只要見面就是極度緊張的氣氛，兩人每回都是劍拔弩張，還好有勇兔當潤滑劑，結下「三美」的好情誼。彼此從家庭的親情紛爭，到社區鄰里間的互助互愛，展現臺灣女性在傳統與現代價值中，尋找平衡的智慧與勇氣，激勵每個人在苦難中找到生活的甘甜。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中