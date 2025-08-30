澎恰恰欠債2億拚生路！深夜直播帶貨雞蛋「賣命畫面曝光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕69歲澎恰恰為了償還高達2億元的債務，近年投身中國電商直播圈，近日他被拍到在養雞場、地瓜園賣力開直播，深夜仍不眠不休推銷雞蛋與地瓜，畫面曝光後引發大批網友心疼與熱議。

澎恰恰轉戰中國直播帶貨。（翻攝自微博）

2020年因電影投資失利，債務一度高達2.4億元新台幣並宣告破產，為了盡快還債轉戰中國市場，開始透過直播帶貨謀生。日前，澎恰恰現身養雞場，頂著滿頭白髮於深夜推銷土雞蛋，每箱30顆定價59.9元人民幣（257元台幣），還親手包裝簽名；另有畫面顯示，他在地瓜園直播，親自介紹品種、邊吃邊推銷，甚至以台語與觀眾互動，拚勁十足。

澎恰恰賣力開直播的畫面曝光後，許多網友留言直呼心酸，「70歲還拚到這樣，真的讓人敬佩。」也有人讚譽他如同過去為賭債奮力復出的馬國畢一樣，「雖然跌倒過，但至少努力負責。」事實上，澎恰恰曾強調不會向命運低頭，仍抱著「東山再起」的信念，這次深夜賣力直播的身影，也再次觸動不少人心。

