三上悠亞就愛這「台」味 露香肩、雪白美腿現蹤寧夏夜市

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星三上悠亞昨（29）日現身台北寧夏夜市，輕鬆穿著依舊掩不住女神氣場。她以圓點平口上衣搭配熱褲入鏡，香肩與雪白長腿成為全場焦點，親自排隊買地瓜球的模樣被拍下後，立刻在網路掀起轟動。

三上悠亞昨（29）日晚間現身台北寧夏夜市。（翻攝自IG）

三上悠亞是過去在AV界占有一席之地的女神，2023年宣告引退後，轉而經營品牌事業，行程依舊滿檔。此次來到台灣工作，三上悠亞選擇以「零偽裝」的狀態走進當地美食的世界，不僅親自排隊買地瓜球，甚至還停下腳步拍照記錄，與夜市氛圍融為一體，親民舉動讓粉絲大讚：「根本就是鄰家女孩」。

請繼續往下閱讀...

稍早她透過社群平台曬出一系列台灣行的照片，立刻吸引超過5萬名網友按讚朝聖。三上悠亞在台灣的高人氣顯而易見，不少人湧入留言：「好想當場遇到！」、「謝謝女神喜歡台灣」、「拜託下次一定要來南部！」

在 Instagram 查看這則貼文 三上悠亜 Yua Mikami（@yua_mikami）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法