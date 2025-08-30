晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

三上悠亞就愛這「台」味 露香肩、雪白美腿現蹤寧夏夜市

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星三上悠亞昨（29）日現身台北寧夏夜市，輕鬆穿著依舊掩不住女神氣場。她以圓點平口上衣搭配熱褲入鏡，香肩與雪白長腿成為全場焦點，親自排隊買地瓜球的模樣被拍下後，立刻在網路掀起轟動。

三上悠亞昨（29）日晚間現身台北寧夏夜市。（翻攝自IG）三上悠亞昨（29）日晚間現身台北寧夏夜市。（翻攝自IG）

三上悠亞是過去在AV界占有一席之地的女神，2023年宣告引退後，轉而經營品牌事業，行程依舊滿檔。此次來到台灣工作，三上悠亞選擇以「零偽裝」的狀態走進當地美食的世界，不僅親自排隊買地瓜球，甚至還停下腳步拍照記錄與夜市氛圍融為一體，親民舉動讓粉絲大讚：「根本就是鄰家女孩」。

稍早她透過社群平台曬出一系列台灣行的照片，立刻吸引超過5萬名網友按讚朝聖。三上悠亞在台灣的高人氣顯而易見不少人湧入留言：「好想當場遇到！」、「謝謝女神喜歡台灣」、「拜託下次一定要來南部！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中