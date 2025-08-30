晴時多雲

娛樂 日韓

擔心Snow Man深澤辰哉！他親自下廚開餵：片場該有營養師

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由齋藤工、永尾柚乃主演的日劇《綁架之日》即將邁入最終完結篇，劇中看年僅8歲的永尾柚乃，與曾被譽為天才童星的安達祐實的「兩代童星飆戲」，火花四射的對決已被視為劇中最大看點，齋藤工更預告結局可能是「足以寫進日劇史的震撼場面」。

永尾柚乃（左）、安達祐実在《綁架之日 日劇版》中的對決，將是一大看點。（friDay影音提供）

齋藤工透露，當初接演時第一時間就向劇組確認結局的橋段是否會保留，「光是讀劇本就已經相當震撼，最後的這場戲是所有鋪陳的歸宿」，他表示因為開拍前就拿到完整劇本，讓整個劇組都能全力演出，強調「請觀眾務必看到最後，絕對不會失望」。

在劇中，齋藤工所飾演的新庄政宗是一個理性常瞬間崩塌的社會不適合者，他形容：「很多人想卻不會做、不會說的事，他卻直接行動。」正因這份動物性的真實，讓永尾柚乃飾演的凛逐漸打開心房。

永尾柚乃（左）、齋藤工在《綁架之日 日劇版》有精彩對手戲。（friDay影音提供）

戲外的他則展現貼心一面，曾親手料理帶給Snow Man成員深澤辰哉補充體力，他笑說：「雖然不太適合拿手作料理給偶像，但因為太擔心才這麼做。」同時相信「吃的東西會直接影響表現」，甚至已向日本電影的相關機構提案，希望未來能在片場配置管理營養師，改善長期拍攝的飲食與體能狀況。

深澤辰哉演出《綁架之日 日劇版》受到劇組的照顧。（friDay影音提供）

而在本週播出的第8集中，永尾柚乃以超齡哭戲震撼觀眾，搭配安達祐實的強烈演技，兩人正面交鋒引爆話題。《綁架之日 日劇版》於friDay影音每週三同步跟播。

點圖放大body

