娛樂 電視

王彩樺節目淚崩又下跪「失眠2個禮拜」 陽帆爆料內情全說了

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》本週迎來來賓荒山亮以及王彩樺，。一開場陽帆就爆料王彩樺要來上節目已經失眠二個禮拜，因為她會的就那麼幾首，為了要跟歌王荒山亮合唱，練歌數個禮拜壓力破表。

荒山亮（左）、王彩樺開唱。（民視提供）荒山亮（左）、王彩樺開唱。（民視提供）

王彩樺登場搞笑火力全開，與荒山亮合唱《舊情也綿綿》突然跪下，嚇得荒山亮也一起跪，荒謬又可愛的畫面驚呆眾人，王彩樺笑說：「壓力真的太大，唱之前要拜一下天王」，超無厘頭讓大家笑歪。

王彩樺（右）一開場唱歌，突向荒山亮下跪。（民視提供）王彩樺（右）一開場唱歌，突向荒山亮下跪。（民視提供）

提到本週主題「三百六十行的旋律故事」，荒山亮節目也難得聊起沒當歌手前當過司機、快遞、廚房雜役還有五星飯店經理，嚐過人生百味的他把歷練當作歌唱養分；白冰冰也提到自己掃過廁所甚至曾當過護理師，還能幫小朋友打針，從小吃苦體會人情冷暖。

王彩樺（中）聽到周氏兄弟感人歌聲淚崩。（民視提供）王彩樺（中）聽到周氏兄弟感人歌聲淚崩。（民視提供）

陽帆（左起）、周祐均、周柏霖、白冰冰。（民視提供）陽帆（左起）、周祐均、周柏霖、白冰冰。（民視提供）

在超夯單元「超級孩子王」單元中，10歲周柏霖與弟弟周祐均演唱《我想要有個家》第一句歌詞就讓王彩樺突然淚崩，從小就要靠自己的她提到11個月大媽媽過世，由阿嬤扶養長大，一聽到兩個孩子超齡的詮釋歌曲，猶如描述她兒時心境的歌詞，讓她一度哭到不能自己，更大讚孩子們的超精湛的歌藝。

