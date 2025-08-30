遺體化妝師跳槽SWAG Kimmy直播人氣狂飆

網紅Kimmy加入SWAG，成為人氣直播主。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾在殯葬業擔任遺體化妝師14年的Kimmy，因工作壓力龐大與長期感情結束，決定暫時離開舊環境。她在社群上分享經歷的影片，竟意外走紅，讓她發現轉戰直播的新契機。

Kimmy先前是一名遺體化妝師。（翻攝自IG）

起初Kimmy在其他平台嘗試直播時被尺度嚇到，甚至差點放棄，但後來抱著「隨性試試」的態度開播，逐漸獲得觀眾支持，並決定正式加入SWAG。踏入SWAG一年多，Kimmy憑藉大膽風格走出自己的路線。她坦言早期為了在競爭激烈的環境中突圍，曾與男優合作實戰，雖然流失部分粉絲，但也吸引到不同族群的支持，逐漸形成戀足、調教等專屬粉絲群。

對Kimmy來說，性愛沒有標準答案，她鼓勵觀眾誠實面對慾望，不論喜好為何，都能在她的直播間找到共鳴。某次Kimmy與館長一同登上SWAG直播，現場互動熱絡、粉絲刷禮物不斷，氣氛嗨到最高點。她表示平台給予主播充分自由，讓她學會「要對自己負責」，即使影片外流也能坦然面對。靠著「比對方更瘋」的信念與敢秀態度，她迅速累積人氣，成為SWAG新生代不容忽視的直播女神。

