娛樂 電視

夢多砸8位數辦健身比賽！「用行動愛台灣」 日本美女記者驚喜現身

〔記者林欣穎／台北報導〕日籍男星夢多創立夢想盃健美賽事已有3年多，今年迎來第三屆規模再升級，推出綜合力量賽事「2025 AROAK DREAM CUP 夢想盃力量大賽」，在今、明於台北世貿一館登場，本屆夢想盃眾星雲集，包括台灣肌肉男神賀少俠、西班牙雕像型男佩德羅、南非混血選手肯納，更有多位知名健身網紅與專業級選手也將輪番登場，共同角逐高額賽事獎金。

夢多砸8位數辦健身比賽。（記者陳奕全攝）夢多砸8位數辦健身比賽。（記者陳奕全攝）

夢多今年與知名機能服飾品牌AROAK 強強聯手，斥資逾八位數規模打造賽事，熱愛台灣的夢多今受訪表示，自己愛台灣的心，不想只是用嘴巴說說，「我要用行動和熱情來謝謝台灣。這次看到很多人來參賽，覺得很驕傲，並和來參加的人說，謝謝你們喜歡這個活動。」

也提到接下來要看存款夠不夠才能決定下屆的規模，也希望老闆們能多多支持。現場日本最美記者宮河麻耶用中文和大家問好，並表示從19歲起健身已經15年，透過健身活動可以與各地建立連結覺得很感動。

日本美女記者宮河麻耶。（記者陳奕全攝）日本美女記者宮河麻耶。（記者陳奕全攝）

本屆首次有五大賽種同場聯合舉辦，包含：總統盃級別的健美比賽、IFBB 正式賽級的 Fitness Challenge 健身技術挑戰賽、美國 CrossFit 官方授權的混合健身、友善六角槓硬舉，更將 2028 奧運正規項目的體能障礙賽「體能王」涵括在內。不僅全面考驗選手的力量、耐力與技術極限，更攜手中華民國健身健美協會（CTFBB）、四季健身 4SC CrossFit、GYMEFIT 共同協辦，並邀請第三方專業裁判認證，賽事兩天更有豐富的運動保健市集，超過60家品牌攤位進駐。

夢多（中）砸8位數辦健身比賽，左起為佩德羅、賀少俠、肯納、賈斯汀。（記者陳奕全攝）夢多（中）砸8位數辦健身比賽，左起為佩德羅、賀少俠、肯納、賈斯汀。（記者陳奕全攝）

夢多指出，賽事的創立旨在填補市場缺口，將台灣健身界的能量與國際舞台接軌：「在健身的世界裡，每一滴汗水，都是對夢想的淬鍊。台灣的健身愛好者越來越多，也需要更多國際級的舞台，讓選手的能量被看見。夢多說，「夢想盃的目標，就是讓台灣成為亞洲健身運動的重要據點，讓運動成為一種生活態度，而不只是比賽。」

