娛樂 最新消息

《秘密關係》CP甜炸！辦見面會遭爆是幌子 王君豪一句話掀暴動

〔記者李紹綾／台北報導〕「拓晞CP」成晞、王君豪主演台日合資BL劇《秘密關係Secret Lover》，上線逾一個月人氣席捲海內外，兩人宣布迎接大結局前，將在台舉辦首場見面會，破天荒準備延伸舞台，除滿滿福利外，更預計將演唱6首歌曲，王君豪放閃表示：「見面會是幌子，婚禮才是真的吧？」消息曝光後已有不少粉絲磨拳擦掌準備搶票，盼能近距離參與拓晞CP的高甜「婚禮」。

王君豪（右）在《秘密關係Secret Lover》與小朋友玩得熱烈。（《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）王君豪（右）在《秘密關係Secret Lover》與小朋友玩得熱烈。（《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

《秘密關係》改編自日本漫畫家KOMEOKA SIG的人氣BL作品《怎麼可能高潮了就結束！》，目前共播出7集。從小一起長大的俊晞（王君豪 飾）、阿拓（成晞 飾）逐漸意識到對彼此的情感而修成正果，卻頻頻遇上不同考驗。阿拓如願進入夢想的建築事務所工作，老闆詹文森（林嘉威 飾）似乎也察覺到阿拓與俊晞不單單只是好朋友，兩人的甜蜜戀情是否會因詹文森的關愛而動搖，令觀眾好奇不已。曾演出《HIStory4 - 近距離愛上你》的林嘉威則預告：「文森應該最能理解阿拓的顧慮，在感情裡最可怕的不是敵人，而是一個懂你的人，大家來看看文森會是愛情推手，還是會造成感情裂縫的第三者吧。」

成晞（右）在《秘密關係Secret Lover》替王君豪戴上定情戒指。（《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）成晞（右）在《秘密關係Secret Lover》替王君豪戴上定情戒指。（《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

成晞（左）在《秘密關係Secret Lover》如願進入林嘉威（中）的建築事務所實習，卻被他察覺成晞與王君豪的關係。（《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）成晞（左）在《秘密關係Secret Lover》如願進入林嘉威（中）的建築事務所實習，卻被他察覺成晞與王君豪的關係。（《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

劇集開播以來便收到許多粉絲熱烈敲碗，期望能有見面會與親眼感受演員們的魅力，「《秘密關係 Secret Lover》Fanmeeting In Taipei」敲定於9月14日登場，活動不僅準備各種福利，兩人也將會公開獻唱OST，邀請粉絲們一起見證拓晞CP的甜蜜火花。

成晞（左）在《秘密關係Secret Lover》與王君豪多場吻戲親得火熱，令觀眾直呼好害羞。（《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）成晞（左）在《秘密關係Secret Lover》與王君豪多場吻戲親得火熱，令觀眾直呼好害羞。（《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

面對即將到來的見面會，王君豪說：「現在的心情是滿滿的期待與緊張，因為這將是我們《秘密關係》的第一次粉絲見面會，我希望能把最真誠的我們帶給大家，讓每位粉絲都能度過一段開心難忘的時光。期待在現場看到你們的笑容，一起創造專屬於我們的回憶。」成晞也興奮喊話：「這段時間收到很多支持，終於能和大家面對面，這不只是一場見面會，而是一次我們一起留下回憶的機會，想聽你們的聲音，也想和你們分享屬於拓晞CP的心情。希望你們能帶著笑容來現場，一起大合唱，期待那天大家不用隔著螢幕，而是一起快樂的玩耍盡情享受我們精心準備的演出吧。」

成晞（左）在《秘密關係Secret Lover》佔有慾極強，連王君豪（右）與小朋友玩耍也吃醋。（《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）成晞（左）在《秘密關係Secret Lover》佔有慾極強，連王君豪（右）與小朋友玩耍也吃醋。（《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

「《秘密關係 Secret Lover》Fanmeeting In Taipei」9月14日下午2點在WESTAR（台北市萬華區漢中街116號8樓）舉行，門票售價「秘密守護席」 NT$ 4,500、「青梅座」NT$ 3,000、身障席NT$ 2,250，購票粉絲皆享有擊掌福利，門票9月1日（一）中午12點在KKTIX售票系統、 全家便利商店Famiport開賣，無法到場的粉絲可購買線上直播票，售價NT$990；《秘密關係 Secret Lover》也將推出戲劇寫真書與週邊商品，預購可上台灣角川官網，完整資訊請參考官方IG，《秘密關係Secret Lover》每週二晚間7點在GTV DRAMA 八大劇樂部的YouTube頻道播映中。

點圖放大header
點圖放大body

