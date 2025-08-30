晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

澎湖驚見超大咖天后！孝琳裸背辣成這樣 撂台語告白

〔記者陽昕翰／台北報導〕「韓國碧昂絲」孝琳昨晚在「2025澎湖追風音樂燈光節」壓軸登台，舞台下有許多粉絲提前一天排隊等待，讓她好感動。

孝琳帶著四位舞者登場，演唱第一首歌《Dally》直接躺在舞台上展現性感表演，以火辣舞姿瞬間點燃氣氛。她用中文向觀眾打招呼：「大家好，我是孝琳」，又問：「第一首歌太強烈了，有沒有嚇到你們？」隨後連續演唱多首 Sistar 時期的熱門歌曲。

孝琳性感登台辣翻全場。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）孝琳性感登台辣翻全場。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

唱完《Say My Name》後，她一邊喝水一邊用中文問觀眾：「괜찮아요?（還好嗎？）」接著演唱新歌《You & I》，邀請觀眾一起跳躍並合唱副歌「Hold on Hold on」，「希望大家能把這首歌當作我們一起唱的歌！」

《Wait》舞台中，她背對觀眾，隨節奏搖動臀部，帶來魅惑表演。整場共演唱七首歌曲，她說：「因為今天是音樂節，所以特地準備了全舞曲舞台。」她還問觀眾：「有沒有想聽的歌？」在粉絲請求下驚喜清唱了一小段《Loving You》，並宣布將於9月2日推出新歌，「這是一首很帥氣、很有型的作品，請大家多多期待。」

孝琳昨晚在「2025澎湖追風音樂燈光節」壓軸登台。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）孝琳昨晚在「2025澎湖追風音樂燈光節」壓軸登台。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

孝琳感動地說：「最近因為準備新歌很疲憊，但今天在澎湖的演出讓我獲得了治癒，真的非常感謝能受邀來到這裡。」她表示：「感覺比想像中更常在台灣活動，如果有機會一定想在台灣舉辦專場演唱會。」隨後，她用主持人教的台語向觀眾告白「我愛澎湖」，再用中文祝賀「情人節快樂」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中