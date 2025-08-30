澎湖驚見超大咖天后！孝琳裸背辣成這樣 撂台語告白

〔記者陽昕翰／台北報導〕「韓國碧昂絲」孝琳昨晚在「2025澎湖追風音樂燈光節」壓軸登台，舞台下有許多粉絲提前一天排隊等待，讓她好感動。

孝琳帶著四位舞者登場，演唱第一首歌《Dally》直接躺在舞台上展現性感表演，以火辣舞姿瞬間點燃氣氛。她用中文向觀眾打招呼：「大家好，我是孝琳」，又問：「第一首歌太強烈了，有沒有嚇到你們？」隨後連續演唱多首 Sistar 時期的熱門歌曲。

孝琳性感登台辣翻全場。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

唱完《Say My Name》後，她一邊喝水一邊用中文問觀眾：「괜찮아요?（還好嗎？）」接著演唱新歌《You & I》，邀請觀眾一起跳躍並合唱副歌「Hold on Hold on」，「希望大家能把這首歌當作我們一起唱的歌！」

《Wait》舞台中，她背對觀眾，隨節奏搖動臀部，帶來魅惑表演。整場共演唱七首歌曲，她說：「因為今天是音樂節，所以特地準備了全舞曲舞台。」她還問觀眾：「有沒有想聽的歌？」在粉絲請求下驚喜清唱了一小段《Loving You》，並宣布將於9月2日推出新歌，「這是一首很帥氣、很有型的作品，請大家多多期待。」

孝琳昨晚在「2025澎湖追風音樂燈光節」壓軸登台。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

孝琳感動地說：「最近因為準備新歌很疲憊，但今天在澎湖的演出讓我獲得了治癒，真的非常感謝能受邀來到這裡。」她表示：「感覺比想像中更常在台灣活動，如果有機會一定想在台灣舉辦專場演唱會。」隨後，她用主持人教的台語向觀眾告白「我愛澎湖」，再用中文祝賀「情人節快樂」。

