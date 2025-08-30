77歲張小燕生日曝光近況 陳鴻真情感謝：如同再造父母

張小燕是台灣演藝圈內的大前輩。（資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕77歲「綜藝教母」張小燕淡出演藝圈後鮮少露面，但近況依舊受到外界關注。昨（29）日正逢七夕，也是她的農曆生日，曾受她提攜的主持人陳鴻特別傳訊祝賀，張小燕則以16字回覆「一樣生活！平淡是福！沒事是安！」，語氣淡然卻充滿智慧，間接透露生活平靜。

主持人陳鴻也是張小燕的愛徒。（陳鴻提供）

陳鴻同日在社群發文，形容張小燕是「最感謝的貴人」，對他的幫助如同再造父母。他回憶當年在《阿鴻上菜》建立品牌的過程中，張小燕給予無私支持，讓他能在電視圈扎根超過20年。他盛讚恩師總是以厚德待人，鼓勵後輩，甚至將「正能量」帶給身邊所有人，讓他至今仍銘記在心。

陳鴻發文感謝並祝福恩師張小燕。（翻攝自FB）

除了分享對恩師的感激，陳鴻也在貼文中感性寫下生活體悟，將人生比喻為「在苦咖啡裡加一分糖」，強調要學會調整心境、遠離消耗自己的人，並呼籲同業好友保重身體、多珍惜團聚時光。他感性喊話：「要用智慧迎接挑戰，心境一轉念就是格局改變」，藉此向張小燕致上生日祝福，也讓外界再次感受到兩人深厚的情誼。

