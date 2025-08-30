晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

77歲張小燕生日曝光近況 陳鴻真情感謝：如同再造父母

張小燕是台灣演藝圈內的大前輩。（資料照）張小燕是台灣演藝圈內的大前輩。（資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕77歲「綜藝教母」張小燕淡出演藝圈後鮮少露面，但近況依舊受到外界關注。昨（29）日正逢七夕，也是她的農曆生日，曾受她提攜的主持人陳鴻特別傳訊祝賀，張小燕則以16字回覆「一樣生活！平淡是福！沒事是安！」，語氣淡然卻充滿智慧，間接透露生活平靜。

主持人陳鴻也是張小燕的愛徒。（陳鴻提供）主持人陳鴻也是張小燕的愛徒。（陳鴻提供）

陳鴻同日在社群發文，形容張小燕是「最感謝的貴人」，對他的幫助如同再造父母。他回憶當年在《阿鴻上菜》建立品牌的過程中，張小燕給予無私支持，讓他能在電視圈扎根超過20年。他盛讚恩師總是以厚德待人，鼓勵後輩，甚至將「正能量」帶給身邊所有人，讓他至今仍銘記在心。

陳鴻發文感謝並祝福恩師張小燕。（翻攝自FB）陳鴻發文感謝並祝福恩師張小燕。（翻攝自FB）

除了分享對恩師的感激，陳鴻也在貼文中感性寫下生活體悟，將人生比喻為「在苦咖啡裡加一分糖」，強調要學會調整心境、遠離消耗自己的人，並呼籲同業好友保重身體、多珍惜團聚時光。他感性喊話：「要用智慧迎接挑戰，心境一轉念就是格局改變」，藉此向張小燕致上生日祝福，也讓外界再次感受到兩人深厚的情誼。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中