娛樂 電視

雷嘉汭「父母不見了」爆韓文烏龍！徐仁國震驚到瞳孔地震

〔記者蕭方綺／台北報導〕雷嘉汭和馬東石、徐仁國、成東鎰等人合作Disney+韓劇《十二使者》，雷嘉汭今受訪聊當時在韓國拍戲4個月的「奇幻旅程」。她為這齣戲學了1年韓文，沒有因韓文台詞不流利而NG，卻曾因韓文鬧笑話。去年底發生濟州航空空難，她碰巧當時回台工作一天，返回劇組時，徐仁國問她「有沒有見到父母」，她想表達「沒見到」，但因發音烏龍，不小心講成「我父母不見了」，讓徐仁國震驚到瞳孔地震，好在一旁翻譯老師立刻跳出替她解釋原意。

雷嘉汭宣傳韓劇《TWELVE》。（記者王文麟攝）雷嘉汭宣傳韓劇《TWELVE》。（記者王文麟攝）

馬東石劇中是隊長角色，私下也是演員們心中的「隊長」，很照顧所有人。雷嘉汭感動說：「他給我很多關愛，常常找我吃飯。」雷嘉汭自認韓文很破，但馬東石願意聽她慢慢講完，也曾跟雷嘉汭指名要來台灣某家店吃香腸加蒜頭，「妳要帶我去！」可惜是這次她赴韓參與首映會，發現大家都進新劇組拍戲。

雷嘉汭在《十二使者》前兩集都沒有台詞，主要靠眼神、動作來表達情緒。（Disney+提供）雷嘉汭在《十二使者》前兩集都沒有台詞，主要靠眼神、動作來表達情緒。（Disney+提供）

而演出過《請回答1988》的資深演員成東鎰也對雷嘉汭相當溫暖，拍戲空檔得知雷嘉汭喜歡吃醬蟹，隔天就帶了滿滿保鮮盒的3公斤醬蟹給她，要她帶回宿舍慢慢享用。殺青酒上，他突然指著雷嘉汭，對大夥兒說：「這是我台灣daughter（女兒）！」她立刻打蛇隨棍上，稱呼他「爸爸」，但雷嘉汭笑說：「今年父親節，我有祝他父親節快樂，他好像因為忙拍戲，還沒回我。」這次赴韓參與首映會，他也忙拍戲沒現身，但私下有傳自拍照給雷嘉汭，看得出「父女」情深。

雷嘉汭宣傳韓劇《TWELVE》。（記者王文麟攝）雷嘉汭宣傳韓劇《TWELVE》。（記者王文麟攝）

此外，目前《十二使者》播出2集，雷嘉汭因為工作忙，還沒有時間追劇，但馬東石已經趕上進度條，看完後還私訊雷嘉汭：「兩集看完了，很帥。」讓她很感動。然而有許多網友不解為何這2集裡，她0台詞，只靠眼神、動作演戲，雷嘉汭賣關子稱：「可以期待一下後面劇情，會解釋原因。」

她提到自己雖然沒台詞，但仍有挑戰，「反而更擔心沒有講話，想表達的情感不知道對方能不能接受到。」但她透露劇組並沒有因為她是外國人調整台詞。

