娛樂 電視

《營業中》新一季開拍！鬼鬼回歸「班底曝光」 突開嗆製作單位

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、「鬼鬼」吳映潔與莎莎無預警回歸《嗨！營業中》！第六季日前正式開拍，製作單位為拍攝順利進行，要求三人逐一宣示。姚元浩率先被要求「開錄前不能急著想衝進錄影現場」，讓莎莎和鬼鬼笑翻。

吳映潔（左）與莎莎海外出任務。（好看娛樂提供）吳映潔（左）與莎莎海外出任務。（好看娛樂提供）

接著輪到吳映潔，她被要求不得在開錄時臨時喊上廁所，讓她立刻抗議：「這個怎麼可能控制！」一旁的莎莎立刻補刀：「難道你要她尿褲子嗎？」吳映潔也不甘示弱回嗆：「我又沒有穿包大人！」隨後她還被叮嚀「不要沒聽完別人說話就打斷」，但鬼鬼反駁：「這就是我的風格啊！」

姚元浩（左起）、莎莎、吳映潔三人再度合體拍第六季。（好看娛樂提供）姚元浩（左起）、莎莎、吳映潔三人再度合體拍第六季。（好看娛樂提供）

至於莎莎，則被要求「不當小孬孬、要有話直說」。她當場嗆聲：「電視在拍，怎麼可能什麼都直說！」還被提醒「別再請合夥人（製作單位）結帳買零食卻沒吃完」。莎莎立刻反駁：「那是郭泓志，不是我！」

有趣的是，三人最後反將製作組一軍，要求製作單位也得宣示「不要在我們上廁所時就喊開拍，不要一直催，結果到了現場又要等！」開拍前雙方的趣味嗆聲，展開了精彩熱鬧《嗨！營業中》第六季的序曲。而至於其餘班底成員將會陸續公布。

