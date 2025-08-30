AAA十週年最強卡司再度升級 TWS、MEOVV確定登台

南韓年度盛典AAA將於12月6日與7日，在高雄國家體育場舉行。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓年度盛會「2025 Asia Artist Awards（AAA）」將於12月6、7日在高雄國家體育場舉行，今年正好迎來十週年，話題熱度居高不下。主辦單位今（30）日釋出第六波演出名單，確定由怪物新人MEOVV、人氣男團ATEEZ、九人組合CRAVITY，以及人氣新星TWS登場，勢必再掀粉絲追星熱潮。

出道即爆紅的MEOVV，由BLACKPINK製作人TEDDY打造，今年發行首張EP後迅速走紅，《HANDS UP》更挺進韓國音源榜前列。ATEEZ則憑《Lemon Drop》成功打入Billboard「Hot 100」，並完成北美體育場巡演，實力相當驚人。CRAVITY再度來台，其中成員ALLEN是台灣代表，備受矚目；TWS則以專輯《TRY WITH US》橫掃音樂節目冠軍，氣勢持續飆升。

AAA主辦公布最新豪華陣容。（翻攝自IG）

除了最新公布的陣容，AAA日前也公布RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE等大勢團體加入，讓粉絲期待值拉滿。典禮主持人同樣星光閃耀，由張員瑛與李俊昊聯手坐鎮，確保典禮舞台氣氛滿檔。

多個大勢團體將登上高雄國家體育場進行演出。（翻攝自IG）

演員部分同樣星光熠熠，包括IU、朴寶劍、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、車珠英、李濬榮、文素利與日本男星佐藤健等人，都將共襄盛舉。主辦單位透露，至9月1日前還會陸續公布更多卡司，門票則預計於9月6日正式開賣，高雄勢必將迎來一場亞洲級的娛樂盛典。

