娛樂 電視

宋逸民學霸兒帥照曝！英國拿獎學金攻讀研究所

〔記者林欣穎／台北報導〕宋逸民與陳維齡分享藝起發光教會新喜訊，明年將有一場海外音樂宣教活動，預計有數十位藝人跨國參與，被形容是「台灣藝人最大規模的宣教遷徙」，細節確定後將對外公布，成為年度矚目盛事。

除了宣教計畫，宋逸民、陳維齡夫妻倆的愛兒「駿哥」也傳來捷報。目前就讀英國雪菲爾大學的他，不僅品學兼優、獲得師長肯定，更拿下獎學金，明年將完成大學學業，並申請攻讀研究所，讓父母相當欣慰。

宋逸民（左起）與帥兒駿哥、愛妻陳維齡。（藝起發光協會提供）宋逸民（左起）與帥兒駿哥、愛妻陳維齡。（藝起發光協會提供）

宋逸民受訪時透露，駿哥去年因實習暫停課業，輔導當地孩童學業表現亮眼，延後一年畢業。他表示：「駿哥明年就要畢業了，已經在申請公關行銷相關的碩士課程，可能會留在英國，也不排除選擇愛爾蘭或其他城市。」

談到兒子的成績，宋逸民形容讓他跌破眼鏡，「以前以為他不太會讀書，只想讓他當鼓手，沒想到出國後念得很好，還拿到獎學金。原本以為他會像五月天冠佑一樣走音樂路，結果卻在學業上闖出成績，真的很欣慰。」笑說中斷了兒子的鼓手路。

陳維齡也分享，今年「藝起發光」活動滿檔，除了上半年公益演出，下半年還有重點場次，包括：11月22日「STILL我在這裡音樂盛會」，於淡水淡海堂舉辦。12月TVBS「聖誕愛無限」 特別節目，該節目已連續三年合作創下極好的收視成績，今年預計超過50位藝人參與，持續延續三年合作默契。

此外，各城市的聖誕活動、餐會與生命見證也將陸續展開，並預備明年海外宣教行動。

