許凱劈腿大逆轉！許荔莎直播認了「攏係假」

〔記者李紹綾／台北報導〕中國男星許凱因演出古裝劇《延禧攻略》爆紅，近期遭女星許荔莎控訴劈腿，事件鬧得滿城風雨。她昨（29日）開直播認了「攏係假」，坦言爆料動機只是想惡作劇許凱，沒想到整件事的發展超乎原本預期。

許荔莎在直播中提到，一開始因許凱退出共同好友的微信群組，她感到不滿，才會用其他帳號故意貼出一些曖昧照片，想藉此逼許凱出面回應。然而等了3天，許凱始終冷處理，直到第4天，整件事竟登上熱搜榜第一名。許凱的老闆于正也開直播開噴，甚至報警。

許荔莎稱只是「覺得好玩」，但她表示後續爆料的內容都是真的，「照片是其他女生拍的，不是我拍的。我也沒想過要爆料他，只是想逗他玩而已。」

許荔莎直播後，遭到網友狂罵，她在微博發文表示：「不要斷章取義好不好？一開始是為了整蠱，于正報警之後我說的全是真的，一分錢沒收，也不會收。之後說的話不是開玩笑，也不是整蠱，許凱粉絲別再洗了。」

面對一連串指控，許凱日前透過工作室聲明：「傳聞均屬惡意虛構的不實信息。」強調已報警處理，並委託律師提告。

